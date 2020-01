Il premio Nobel non è per donne. In 100 anni solo 20 premiate su 607 - Startupitalia

Lise Metiner in una fotografia tratta da Nature

Auspicando che la presenza femminile nei Nobel scientifici aumenti, intanto fa piacere vedere che nella lista delle 10 personalità scientifiche di maggior spicco del 2019, compilata dalla rivista Nature, ci siano quattro donne. Si tratta di tre scienziate attive in campi che spaziano dall’etica dei trapianti, all’astrofisica, passando per l’ecologia, insieme alla straordinaria Greta alla quale va il merito di avere portato il clima in cima alle priorità, poi regolarmente disattese dai politici. Ma lei non molla.

Ho letto con interesse del lavoro di Wendy Rogers, che ha denunciato l’incompletezza della documentazione acclusa a numerosi articoli di scienziati cinesi che descrivevano trapianti di cuore, fegato e reni smascherando un macabro mercato di organi che si sospettano essere stati prelevati a detenuti politici, e quello di Sandra Diaz, impegnata nello studio delle biodiversità e balzata agli onori della cronaca perché ha denunciato che un milione di specie animali e vegetali si stanno estinguendo a causa dell’impatto delle attività umane. Invece, non ho dovuto leggere dei traguardi raggiunti da Vicky Kaspi perché l’ho incrociata molte volte durante la mia carriera dal momento ci siamo sempre occupate di capire il comportamento delle stelle di neutroni, nocciolini di stelle superdense, supermagnetiche e superveloci che sono quello che resta dopo l’esplosione di una stella molto più massiva del Sole. Vicky non è stata inclusa nella lista per il suo lavoro sulle stelle di neutroni ma piuttosto per un progetto innovativo che è stata capace di fare nascere e crescere sfruttando uno strumento che era stato costruito per scopi totalmente diversi.

Una decina di anni fa è nato un nuovo filone di ricerca radioastronomica i Fast Radio Burst (FRB) veri e propri lampi di emissione radio brevissimi che venivano colti per caso da radiotelescopi ma dei quali si sapeva pochissimo. Per capire un oggetto celeste bisogna prima di tutto individuarlo e andarlo a studiare con tutti i mezzi possibili ma i FRB erano degli ossi durissimi.

Intuendo che il nuovo radiotelescopio canadese CHIME (Canadian Hidrogen Intensity Mapping Experiment) aveva le caratteristiche giuste per affrontare il problema, Vicky ha convinto i colleghi che lo avevano progettato per studiare le fasi iniziali dell’Universo, e le agenzie che dovevano finanziare il funzionamento a fare un miglioramento in corso d’opera per trasformarlo in un cacciatore di FRB.