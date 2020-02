Al via BEST, 6 mesi pagati in Silicon Valley e 7 Borse di Studio per residenti in Sardegna - Startupitalia

Il programma BEST per aspiranti startupper

Best è un programma intensivo di sei mesi in imprenditorialità e management applicati al settore scientifico e tecnologico che prevede al frequenza a corsi e tirocini negli USA. È promosso da Invitalia e dal BEST Steering Committee in collaborazione con la Commissione Fulbright (che gestirà il concorso in tutte le sue fasi fino alla selezione dei borsisti), con l’obiettivo di formare i futuri Corporate Innovation Leader (responsabili dell’innovazione aziendale) e migliorare l’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica.

Il programma dà la possibilità di fare esperienza di studio e lavoro in California per acquisire capacità e competenze nel campo del management e prevede la frequenza di lezioni, workshop, seminari e boot-camp nella Startup School di Mind the Bridge a San Francisco e un tirocinio (internship) in aziende della Silicon Valley per conoscere, al suo interno, il mondo lavorativo e professionale statunitense.

Ogni borsa comprende: 3000 dollari mensili per 6 mesi (per vitto, alloggio, trasporti), 1500 euro di rimborso spese (per viaggio a/r Italia Usa e per l’ottenimento del visto), assicurazione medica, copertura tasse di iscrizione e frequenza e programma di orientamento all’arrivo. Il programma avrà inizio a settembre 2020 e terminerà a febbraio 2021 (24 settimane).

Per presentare le candidature c’è tempo fino al 31 marzo prossimo.

Borse di Studio

Per l’anno accademico 2020-2021 il bando prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 7 borse di studio a residenti nella Regione Sardegna per la partecipazione ad un programma creato ad hoc per promuovere l’imprenditorialità giovanile in Italia. La borsa di studio include: – copertura delle tasse di iscrizione e frequenza (tuition); – assicurazione medica (health insurance); – programma di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge; – stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di vitto, alloggio* e trasporti; – rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti.

6 mesi di attività in Silicon Valley

Coordinate da Mind the Bridge Startup School un mese di corsi su lean methodology e open innovation, con workshop tenuti da imprenditori e professionisti locali e da professori di Stanford e UC Berkeley. Tirocinio Cinque mesi di tirocinio (part-time) in una azienda tech, startup, acceleratore della Silicon Valley o nell’innovation outpost di una grossa azienda europea. Speaker Ogni venerdì i partecipanti del programma BEST partecipano a una sessione privata di circa 2 ore con una figura di spicco del mondo dell’innovazione locale. Sessioni settimanali Il Program Manager di Mind the Bridge si accerterà che il programma proceda in linea con gli obiettivi di apprendimento e che i tirocini stiano contribuendo alla formazione dei vincitori della borsa

Chi può presentare la domanda

La candidatura è aperta a tutti i cittadini Italiani di età inferiore ai 35 anni che siano in possesso di un titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale, o Laurea Specialistica (LS) o Laurea o Dottorato di ricerca, oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca (il programma è aperto anche a studenti in Arte, Fashion e Design), in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica.

Dopo una prima selezione i candidati verranno invitati a Roma per un colloquio in lingua inglese.

Entro la fine di maggio la commissione Fulbright annuncia i vincitori che partiranno per San Francisco i primi di Settembre.

Il bando è gestito dalla commissione Fulbright in Italia e scade il 31 Marzo 2020.