Katherine Johnson, quando serve un libro (e un film) per farsi riconoscere un ruolo nella storia - Startupitalia

Le signore c’erano ma stavano in disparte, pronte a intervenire quando qualcuno arrivava di corsa con in mano un foglietto con un quesito per il quale dovevano calcolare la risposta. Nessuno parlava di loro, non comparivano, erano proprio Hidden Figures, figure nascoste, e sarebbero rimaste sconosciute se il libro non avesse portato alla ribalta la loro storia. Molto del merito va anche al fortunatissimo (e bellissimo) film intitolato, appunto, Hidden Figures che, nella traduzione italiana, è diventato Il diritto di contare.

Hidden Figures ebbe la nomination per 3 Oscar, incluso quello per il miglior film. Benchè alla fine non sia arrivato nessun premio, la platea ha tributato la standing ovation a Katherine, che era stata invitata sul palco insieme alla attrici che hanno interpretato la storia sua e delle sue colleghe. Nel 2017 Katherine aveva 98 anni ed era l’unica delle protagoniste ad essere ancora viva.

La NASA e, con lei, gli Stati Uniti ed il mondo intero hanno riscoperto la storia dei calcolatori con la gonna, come li ha definiti la stessa Katherine in una intervista. Non si può certo dire che le capacità di Katherine fossero passate inosservate. C’era lei dietro il lancio di Alan Shepard, il primo americano a fare un volo suborbitale, ed è a lei che si volle rivolgere John Glenn per il quale il piano di volo era stata fatto con l’utilizzo di uno dei primi computer. Glenn chiese che “the girl” controllasse i numeri del computer. C’era lei, insieme alle sue colleghe afro-americane, dietro la traiettoria di Apollo 11 ma nessuno lo ha mai saputo.

Per apprezzare a fondo la dimensione straordinaria di queste donne, consideriamo che lavoravano nella segregated West Area Computers division, all’interno della Flight Research Division del centro della NASA di Langley in Virginia, uno stato dove all’epoca vigeva la discriminazione razziale. Per le persone di colore, gli spazi di lavoro, i tavoli nella mensa, i bagni erano rigorosamente separati (segregated) da quelli dei bianchi.