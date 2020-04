Distanti ma vicine, l’8 aprile torna Unstoppable Women in diretta streaming

Mercoledì 8 aprile alle 14 torna Unstoppable Woman, il format di StartupItalia nato a partire da una lista di 150 donne da seguire sui temi dell’innovazione italiana e che si è evoluta in un gruppo di lavoro e in un workshop durante StartupItalia Open Summit 2017.

Nel tempo Unstoppable Women è diventato una rubrica editoriale del giornale e una community di circa 2.000 donne tra manager, influencer, giornaliste, studentesse e founder per raccontare la strada femminile alla leadership tra best practices, numeri, interviste, inchieste e report.

Abbiamo deciso di tornare in una nuova veste, questa volta con un evento online, perchè mai come in questi giorni pensiamo sia importante stare insieme cercando anche di affrontare la realtà che è cambiata e ci sta cambiando così rapidamente.

Una diretta streaming dove potremo raccontarci, parlare e ispirarci per cercare di trovare la giusta via a questa trasformazione e come possiamo affrontarla sia dal punto di vista tecnologico che culturale.

20 esperte e leader di diversi settori, dalla scienza alla tecnologia passando anche dall’arte e dalla cultura. Per parlare di tutto, non solo di business, un percorso che ci vuole portare a creare una vera rete di professioniste, perché è proprio da un nuovo modello di leadership che possiamo ripartire. Una sfida che vogliamo affrontare a partire da un momento informale, dove potersi raccontare con naturalezza, rispetto e consapevolezza. Un momento dove si può fare anche una semplice risata o rilassarsi per qualche minuto.

Mai come in questi giorni è necessario guardare al futuro come sfida in un mondo che sta cambiando le nostre abitudini molto velocemente. E quando tutto questo sarà passato e potremo finalmente uscire dalle nostre case, sappiamo che il mondo che ci aspetta non sarà lo stesso che abbiamo lasciato, ma sarà un mondo nuovo, diverso. Un mondo che forse potrebbe essere pronto a un nuovo modello di leadership, e allora ci e vi chiediamo: cosa dovremmo portare nel mondo “di dopo” perché si realizzi un nuovo modello di leadership che includa anche le donne?

Ne parleremo Mercoledì 8 aprile in diretta su Facebook e su Youtube.