Via WhatsApp documento falso sulla Fase 2 in Lombardia - Startupitalia

Ha iniziato a circolare nelle ultime ore, via WhatsApp, un documento falso apparentemente riconducibile a Regione Lombardia, che sembra raccogliere proposte per la Fase 2 e la Fase 3. Il PDF, simile per grafica e linguaggi alle controparti originali (a eccezione di qualche refuso, forse voluto, come “accessi scoglionati”), riporta senza dubbio diverse informazioni capaci di allarmare i destinatari e, in particolar modo, chi ha una attività economica. Ma, nel caso lo doveste ricevere, prima di girarlo ai vostri contatti, fate una ricerca su Google (è sufficiente ricercare il numero di documento – DOC N°: 02060901090902EP) per scoprire che è fasullo.

Cosa dice il documento falso

Aiutate le autorità a contenere la propagazione di questo documento che riporta indicazioni in grado di creare il panico. Per esempio, si legge: “4 maggio – Vietati gli spostamenti tra regioni”. In una regione come la Lombardia, ad alto tasso di fuori sede e pendolari che scalpitano per rientrare, questa notizia, riportata maliziosamente in cima al PDF per essere letta anche dai distratti, è già di per sé sufficiente a far salire le palpitazioni. Anche perché il divieto cesserebbe solo il 5 ottobre prossimo. Ma, lo ripetiamo, si tratta di un documento falso.