Lavoro agile, smart-working, home-working: il futuro del lavoro passa dalla digitalizzazione - Startupitalia

Dato ancora più sorprendente, guardando all’Italia, è la percentuale di lavoratori che si dichiara pronta e preparata a passare sempre più tempo al lavoro dal proprio domicilio: il 71% del campione si ritiene abile e arruolabile per lo smart-working, purché ovviamente venga fornito di adeguati strumenti per continuare a lavorare e collaborare proficuamente con i suoi colleghi. D’altra parte, questi mesi hanno dimostrato che possiamo continuare a essere ottimi lavoratori anche da remoto (laddove il tipo di lavoro che svolgiamo sia compatibile con queste nuove formule) senza contare che ci sono anche dei vantaggi insiti in questo approccio: la flessibilità degli orari, l’opportunità di trascorrere più tempo con partner e familiari, recuperare un po’ di tempo di qualità da dedicare a sé stessi senza lo stress del traffico e degli spostamenti all’ora di punta.

Usare gli strumenti giusti

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento significativo dell’ambiente di lavoro, prima ancora che lo smart-working facesse il suo avvento con il lockdown: nelle aziende è sempre più raro vedere PC desktop o i cosiddetti all-in-one, i portatili hanno ormai fatto il loro ingresso stabilmente sulle scrivanie della maggior parte dei dipendenti anche grazie a processori sempre più potenti e ai vantaggi di poterli spostare liberamente per partecipare a una riunione, per andare a trovare un cliente, o per portarseli a casa la sera o nel weekend per continuare a essere operativi.

C’è anche un altro fattore che ha generato questa trasformazione, e che si è fatto preponderante durante il lockdown: la videochiamata e la videoconferenza si sono affermate come un’alternativa valida ed equivalente alla riunione in presenza. Anzi, l’integrazione in questi strumenti di sempre più funzioni (la trascrizione automatica di quanto viene detto durante la conversazione, la traduzione simultanea in tempo reale, la possibilità di condividere documenti ed editarli assieme durante la riunione stessa) le rende strumenti decisamente più produttivi della vecchia riunione in carne e ossa. L’ingresso delle nuove generazioni digital-native nel mondo del lavoro non sta facendo altro che accelerare ulteriormente questa trasformazione.