SlowHack, l’hackathon di Ashoka contro lo spopolamento del Centro Italia

Un progetto che potrebbe essere replicato in tante altre parti d’Italia, nato al termine di un percorso di mappatura, ascolto e formazione condotto da Ashoka con l’intenzionalità di intaccare la retorica del “Qua tanto non cambia mai niente”. «Quello che si riscontra spesso in queste zone, come in altre parti d’Italia, è proprio il senso di rassegnazione che vive la comunità. Dopo tante promesse avanzate da parte di enti e istituzioni che si sono poi concluse in un nulla di fatto, le persone si sentono abbandonate. Ashoka, in questo senso, è presente e vicina a queste realtà – spiega il coordinatore – con l’intento di far comunicare tra loro gli attori innovativi presenti nella società e generare valore. Obiettivo dell’hackathon, infatti, è proprio quello di creare un dialogo e un nuovo ecosistema che permetta a questi territori di ripartire generando hacking solution. Per adesso, stiamo conducendo un esperimento che speriamo possa essere replicato anche in altre località “decentrate” italiane ed europee».

Le tematiche di interesse

I partecipanti, costituiti in team di minimo 3 e massimo 7 persone, saranno guidati nel lavoro da un responsabile d’area, appartenente allo staff di Ashoka, da un coordinatore scientifico e da tutor tecnici esperti delle tematiche oggetto delle challenge e degli strumenti per portare a termine la proposta. I candidati dovranno presentare la propria proposta in un pitch, a cui potranno allegare documenti, video, foto, illustrazioni; al fine di organizzare il proprio lavoro potranno utilizzare autonomamente tutti gli strumenti di comunicazione online gratuiti.