Unstoppable Women, le donne che stanno cambiando l’Italia

Unstoppable Women è un progetto nato a partire da una lista di 150 donne da seguire nell’innovazione in Italia: fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici che si distinguono per quello che fanno. Donne che potrebbero essere d’esempio per averne molte di più e ogni volta quasi ci meravigliamo per la loro numerosità. Nel tempo Unstoppable Women è diventato una rubrica editoriale e una community di circa 2.000 donne: è proprio dal valore della community che vogliamo partire quest’anno per andare oltre la lista e coinvolgere tutte (e tutti voi).

Mai come in questo strano anno ci siamo sentite vicine anche se distanti e ci siamo incontrate, appassionate ed emozionate durante i nostri eventi digitali. Per questo desideriamo che questi momenti diventino un appuntamento fisso (sperando presto di poter organizzare una grande evento dal vivo) e vi chiediamo di darci una mano, segnalandoci le storie e le esperienze di donne che possono essere d’ispirazione a tante giovani e non solo.

Unstoppable Women durante la Milano Digital Week:

Esperte e leader di diversi settori, dalla scienza alla tecnologia passando anche dall’arte e dalla cultura. Per parlare di tutto, non solo di business: un percorso che ci vuole portare a creare una vera rete di professioniste, perché è proprio da un nuovo modello di leadership (anche al femminile) che dobbiamo e possiamo ripartire. Una sfida che vogliamo affrontare a partire da un momento informale, dove potersi raccontare con naturalezza, rispetto e consapevolezza. L’obiettivo è sempre lo stesso: far emergere e far conoscere esempi di donne che hanno talento, ingegno e creatività e che troppo spesso vivono dietro le quinte o risultano invisibili. Per farlo è necessario aiutarci tra generazioni e professionalità diverse, senza ingabbiarci in uno stereotipo di “femminilità”, ma includendo quanto più possibile gli uomini.

Quest’anno, proprio come Unstoppable Women, siamo poi davvero felici di supportare il nuovo progetto di illimity: illimitHER. Che si pone come obiettivo quello di promuovere la cultura STEM, aiutando e ispirando le nuove generazioni a intraprendere strade coraggiose e alternative sia negli studi che nel lavoro. Il primo appuntamento è stato all’interno della cornice di SIOS Summer Edition e da settembre, insieme a tutti gli altri partner coinvolti, si torna con tante novità.

#UnstoppableWomen

Di seguito riproponiamo la lista costruita in questi anni da StartupItalia, come sempre in costante aggiornamento: segnalateci chi secondo voi deve esserci e chi vorreste vedere nelle prossime puntate di Unstoppable Women LIVE.

Scriveteci, come sempre, a [email protected].

Adriana Santonocito, CEO Orange Fiber

https://www.linkedin.com/in/adrianasantanocito/

Alberica Brivio Sforza, Managing Director JP Morgan Ital

https://www.linkedin.com/in/albericabriviosforza/

Alessandra Catozzella, Head of Health at AXA Italia

https://www.linkedin.com/in/alessandra-catozzella-phd-12491333/

Alessandra Farabegoli, Co-Founder Digital Update

https://www.linkedin.com/in/alebegoli/

https://twitter.com/alebegoli

https://www.facebook.com/alessandra.farabegoli

Alessandra Farris, co-founder e presidente intedime

https://www.linkedin.com/in/aleintendi/?originalSubdomain=it

Alessandra Lomonaco, Community and Startup Advisor

https://www.linkedin.com/in/alessandralomonaco/

Alessandra Pellegrino, Direttrice Glamour

https://www.linkedin.com/in/alessandrapellegrino/

Alessandra Perrazzelli, Vicedirettrice Banca d’Italia

https://www.linkedin.com/in/alessandra-perrazzelli-79037a7/

Alessia Mosca, Vice Presidente Fuori Quota

https://www.linkedin.com/in/alessiammosca/

Alexandra Thurel, Product Director HCL

https://www.linkedin.com/in/alexandra-thurel-448a413/

Agnese Pini, Editor in Chief La Nazione

https://www.linkedin.com/in/agnese-pini-096351a2/

Alessandra Sabellico External Relations & Reputation Manager

https://www.linkedin.com/in/alessandra-sabellico-5b28391b/

Alice Soru, co founder e CEO Open Campus

https://www.linkedin.com/in/alicesoru/?originalSubdomain=it

Amanda Lorenzani, Founder The Good PR Agency

https://www.linkedin.com/in/amandalorenzani/

https://twitter.com/AmandaLorenzani

https://www.facebook.com/amandalorenzani

Angela Maria Avino, CEO Dottori.it

https://www.linkedin.com/in/angela-maria-avino-456275a4/

Angela Pirri, Ricercatrice CNR

https://www.linkedin.com/in/angelapirri19012011/

Angelica Monaco, Director Climate KIC Italy

https://www.linkedin.com/in/angelica-monaco-3b3272173/

Angeliki Zarra, Chief Digital Officer L’Oreal

https://www.linkedin.com/in/angeliki-zarra-63a86316/

Alessandra Poggiani, Direttore Generale Venis SpA

https://www.linkedin.com/in/alessandrapoggiani/

Alessandra Todde, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico

https://twitter.com/Ale_ToddeM5S?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Anna Amati, Founder Meta Group

https://www.linkedin.com/in/anna-amati-8b83425/

https://twitter.com/amati_anna

Anna Emanuela Tangolo, Founder Performat

https://www.linkedin.com/in/anna-emanuela-tangolo-a4a03548/

Anna Chiara Gaudenzi, Direttrice Responsabile StartupItalia

https://www.linkedin.com/in/anna-chiara-gaudenzi-7391248a/

https://twitter.com/anna_gaudenzi

https://www.facebook.com/anna.c.gaudenzi

Anna Chiara Svelto, Consigliere Indipendente ENEL

https://www.linkedin.com/in/annachiara-svelto-1a0b1769/

Anna Gavazzi, Direttore Generale Osservatorio Branded Content

https://www.linkedin.com/in/annagavazzi/

Anna Lambiase, Founder ITrop

https://www.linkedin.com/in/anna-lambiase-b5991a15/

Anna Maria di Ruscio, CEO Sirmi

https://www.linkedin.com/in/annadr/

Annamaria Tartaglia, CEO Brandsitter

https://www.linkedin.com/in/atartaglia/

Anita Likmeta, Co-Founder Comunicatica

https://linkedin.com/in/anitalikmeta/

Anna Lapini, Presidente Comitato per Imprenditoria Femminile Confcommercio Toscana

https://www.linkedin.com/in/annalapini

https://twitter.com/annalapini

Anna Mirabelli, Fondatrice Esys

https://www.linkedin.com/in/anna-m-2aa09b72/

Anna Matteo, CIO OVS

https://www.linkedin.com/in/anna-matteo-607434/

Anna Masera, Public Editor La Stampa

https://www.linkedin.com/in/maseraanna/

https://twitter.com/annamasera

Anna Santeramo, Founder StyleBee

https://www.linkedin.com/in/asanteramo/

Anna Vaccarelli, Direttrice Comunicazione Registro.it CNR

https://www.linkedin.com/in/anna-vaccarelli-a373009/

https://twitter.com/annateresav

Annalisa De Luca, Public manager of Public Policies, Innovation and Communication Presidenza del Consiglio dei Ministri

https://www.linkedin.com/in/annalisadeluca/

https://twitter.com/ninideluca

Antonella Beltrame, Partner Indaco SGR

https://www.linkedin.com/in/antonella-beltrame-8b850490/

Antonella D’Alessio, VP Business Operations Instal

https://www.linkedin.com/in/antonelladalessio/

Antonella Di Lazzaro, Vice Direttore Digital RAI

https://www.linkedin.com/in/antonelladilazzaro/

https://twitter.com/antonella

Antonella La Carpia, EMEA Marketing Director Teads

https://www.linkedin.com/in/antonellalacarpia/

https://twitter.com/donnatonia

Antonella La Notte, CEO Hevolus

https://www.linkedin.com/in/antonella-la-notte-020a1a9a/

Antonella Zucchella, Marketing Professor Università di Pavia

https://www.linkedin.com/in/antonella-zucchella-36a9697/

Antonia Verna, Partner Studio Portolano Cavallo

https://www.linkedin.com/in/antonia-verna-a1a77a/

Arianna Ciccone, Co-Founder International Journalism Festival

https://www.linkedin.com/in/arianna-ciccone-3b5914a

https://twitter.com/_arianna

Arianna Menciassi, Vice Rettrice Università Sant’Anna

https://www.linkedin.com/in/arianna-menciassi-76a53a12a/

Azzurra Morelli, Managing Director Pellemoda

https://www.instagram.com/azzurramorelli/

Barbara Amerio, CEO Amer Yachts

https://www.linkedin.com/in/barbara-amerio-56237710/

Barbara Bellini, Scrum Master Docomo Digital

https://www.linkedin.com/in/barbarabellini/

Barbara Carfagna, Giornalista RAI

https://twitter.com/barbaracarfagna

Barbara Cominelli, COO Microsoft Italia

https://www.linkedin.com/in/barbaracominelli/

Barbara Corti, Chief Digital Officer Worldwide FLOS

https://www.linkedin.com/in/barbara-corti-47b5592/

http://twitter.com/bb_corti

https://www.facebook.com/barbara.corti

Barbara Falcomer, Managing Director ValoreD

https://www.linkedin.com/in/barbara-falcomer-55a0991/

Barbara Gasperini, Editor in Chief The Newsroom

https://www.linkedin.com/in/barbara-gasperini-53b13659/

Barbara Indovina, Head of Legal Affair Forensica

https://www.linkedin.com/in/barbaraindovina/

https://twitter.com/barbaraindovina

https://www.facebook.com/indovina.barbara

Barbara Labate, CEO ReStore

https://www.linkedin.com/in/barbaralabate/

https://www.facebook.com/barbara.labate

Barbara Marà, Founder LeadingMySelf

https://www.linkedin.com/in/barbaramara/

Barbara Mazzolai, Direttrice Istituto Italiano di Tecnologia

https://www.linkedin.com/in/barbara-mazzolai-41414433/

Barbara Minotti, Communication Lead Italy and Greece Facebook

https://www.linkedin.com/in/barbara-m-aa8272/

https://twitter.com/mimuz

https://www.facebook.com/barbara.minotti

Barbara Orlando Responsabile Relazione con i Media, Università Bocconi

https://www.linkedin.com/in/barbara-orlando/

Barbara Poggiali, Managing Director Leonardo

https://www.linkedin.com/in/barbara-poggiali-a83143/

Barbara Rizzardini creatrice/direttrice della Accademia del Panino Italiano

https://www.linkedin.com/in/barbara-rizzardini-88742827/

Barbara Saba, Direttore Generale Fondazione Johnson & Johnson

https://www.linkedin.com/in/barbara-saba-6a063a3/

Barbara Stefanelli, Direttrice 7 Corriere della Sera

https://www.linkedin.com/in/stefanelli-barbara-041b3649/

Beatrice Venezi, Pianista,compositrice e Direttore d’Orchestra

https://www.linkedin.com/in/beatrice-venezi-b24aa474/

Benedetta Arese Lucini, Co-Founder Oval Money

https://www.linkedin.com/in/benedetta-arese-lucini/

https://twitter.com/dettaarese

https://www.facebook.com/benedetta.lucini

Betta Maggio, CEO U-Earth

https://www.linkedin.com/in/betta-maggio/

https://twitter.com/BettaMaggio

https://www.facebook.com/betta.maggio.1

Bianca Del Genio, Head of Legal and Strategic Projects Nexi

https://www.linkedin.com/in/bianca-del-genio-a791752/

Bruna Carvalho, Marketing Director SmartWatcher

https://www.linkedin.com/in/brunacarvalhobosshard/

Claudia Vassena, Head di Buddybank

https://www.linkedin.com/in/claudia-vassena-2533064/

Cristina Crupi, Avvocato Studio Crupi e Associati

https://www.linkedin.com/in/cristina-crupi-61b0a737/

Cristina De Tullio, Atleta Parolimpica

https://www.linkedin.com/in/cristina-de-tullio-a73b7614/

Cristina Pozzi, Co-Founder ImpactScool

https://www.linkedin.com/in/pozzicristina/

Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Comune di Milano

https://www.linkedin.com/in/cristajani/

Carlotta Balena, Giornalista RAI

https://www.linkedin.com/in/carlotta-balena-23a0a425/

https://twitter.com/carlottabalena

https://www.facebook.com/carlottaw

Carlotta, Ventura, Brand, Marketing and Communications Director Mediterranean Region EY

https://www.linkedin.com/in/carlottaventura/

Carmen Dal Monte, Presidente 123imparoastudiare

https://www.linkedin.com/in/carmen-dal-monte-09aa509/

Carola Pescio Canale, Product Designer Dropbox

http://linkedin.com/in/carolapc

Carola Salvato, CEO Havas & You Italia

https://www.linkedin.com/in/carolasalvato/

Carolina Gianardi, Board Memebr Italian Angels for Growth

https://www.linkedin.com/in/carolinagianardi/

Caterina Raiti, Marketing Manager CISCO Sud Europa

https://www.linkedin.com/in/caterinaraiti/

Caterina Siclari, Co Founder Leaf Space

https://www.linkedin.com/in/caterina-siclari-39a8aa8/

Catia Bastioli, CEO Novamont e Presidente Terna

https://www.linkedin.com/in/catia-bastioli-15855011/

Catriona Wallis, CEO Colto

https://www.linkedin.com/in/catrionawallis/

Cecilia Nostro, Co-Founder Friendz

https://www.linkedin.com/in/cecilia-nostro-9bb14765/

Celeste Condorelli, Vice Presidente Advisory Credit Unicredit Sud

https://www.linkedin.com/in/celeste-condorelli-03953572/

Celia Guimaraes, Giornalista RAINEWS24

https://www.linkedin.com/in/celia-guimaraes-77abb035/

https://twitter.com/viperaviola

Chiara Appendino, Sindaca di Torino

https://www.linkedin.com/in/chiaraappendino/

https://twitter.com/Fc_appendino

Chiara Burberi, CEO Redooc

https://www.linkedin.com/in/chiara-burberi-56886b8/

https://twitter.com/chiaraburberi

Chiara Ciaburri, Trade and Marketing Freelance

https://www.linkedin.com/in/chiara-ciaburri-47b3138/

Chiara Chiesa, Organizer NASA Space App Challenge Brescia

https://www.linkedin.com/in/chiara-chiesa-728671162/

Chiara Condi, Gender Diversity Expert Founder Led By HER

https://www.linkedin.com/in/chiara-condi-404a1a13/

Chiara Giovenzana, Chief Partnership Officer Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

https://www.linkedin.com/in/chiaragiovenzana/

Chiara Luzzana, Sound Designer

https://www.linkedin.com/in/chiaraluzzana/

Chiara Mastromonaco, Co-Founder Directoo

https://www.linkedin.com/in/chiaramastromonaco/

Chiara Moroni, Innovative Medicine Business Unit Director presso Bristol-Myers Squibb

https://www.linkedin.com/in/chiara-moroni-5b422543/

Chiara Oltolini, Giornalista Condé Nast

https://www.linkedin.com/in/chiara-oltolini-03136712/

Chiara Rimoldi, Corporate Communication Director Fasten Seat Belt

https://www.linkedin.com/in/chiara-rimoldi-bba6203/

Chiara Ronchetti, Director Communications and Public Affairs at The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

https://www.linkedin.com/in/chiararonchetti/

Chiara Rota, CEO My Cooking Box

https://www.linkedin.com/in/chiara-rota-8355923a/

Chiara Russo, CEO Codemotion

https://www.linkedin.com/in/chiara-russo-544b095/

https://twitter.com/chiararu

Chiara Trombetta, Deputy Editor in Chief StartupItalia

https://www.linkedin.com/in/chiara-trombetta-6675383a/

Cinzia Loiodice, Bricks4kidz Country Head

https://www.linkedin.com/in/cinzialoiodice/

Claudia Di Stefano, Founder TEDx Bolzano

https://www.linkedin.com/in/claudiadistefano/

Claudia Pingue, General Manager PoliHub

https://www.linkedin.com/in/claudia-pingue-8a6943/

https://twitter.com/claudia_pingue

Cristiana Bernini, Coordinatrice Editoriale Tecniche Nuove

https://www.linkedin.com/in/cristianabernini/

Cristiana Talon, Co-founder GS4C

https://www.linkedin.com/in/cristiana-talon-98b6b411/

Cristina Caricato, PR XIAOMI Italia

https://www.linkedin.com/in/cristina-caricato-7846a952/

Cristina Finocchi Mahne, Co-Presidente WCD Foundation Italy

http://linkedin.com/in/cristina-finocchi-mahne-220a24b4

Cristina Fogazzi, HR Director Doppel

https://www.linkedin.com/in/cristina-fogazzi-77b9143/

Cristina Marcolin, Marketing Director EMEA South, Midle East and Africa CISCO

https://www.linkedin.com/in/cmarcoli/

Cristina Redini, Regista

http://linkedin.com/in/cristinaredini

Cristina Rossi Lamastra, Director EMBA School of Management Politecnico di Milano

https://www.linkedin.com/in/cristina-rossi-lamastra-50791a3

Clara Distefano, Regional Manager Sicilia Open Fiber

https://www.linkedin.com/in/clara-distefano-284943b6/

Cristina Messa, Rettore Università Bicocca di Milano

https://www.linkedin.com/in/cristina-messa-87686430/

Claudia Laricchia, Head of institutional relation and global strategic partnerships Future Food Institute

https://www.linkedin.com/in/claudia-laricchia-a415213b/

Cristina Angelillo, CEO Marshmallow Games

https://www.linkedin.com/in/cristina-angelillo-7b7806b4/

Cristina Parenti, Senior VP Communications Edison

http://linkedin.com/in/cristina-parenti-a526063

Daniela Cerrato, Head of Digital Marketing Mondadori

http://linkedin.com/in/daniela-cerrato

Debora Peroni, Marketing Director Poligrafici Editoriale

https://www.linkedin.com/in/debora-peroni-04427b/

Daniela Poggio, Head of Communication Sanofi Italy

https://www.linkedin.com/in/danielapoggio

Https://Twitter.com/danPoggio

Daniela Vellutino, Professoressa Università di Salerno

https://www.linkedin.com/in/daniela-vellutino-05a5857/

Daniela Venanzi, Esperta Politiche Digitali Agenzia per la Coesione

https://www.linkedin.com/in/daniela-venanzi-371a822b/

Darya Majidi, Founder DAXO Group

https://www.linkedin.com/in/darya-majidi-9ba2141/

Dianora Bardi, Presidente di Impara Digitale

https://www.linkedin.com/in/dianora-bardi-54426613

https://twitter.com/dianorabardi

Debora Angeloni, Ricercatrice di Biologia Molecolare Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

https://www.linkedin.com/in/debora-angeloni-71a44265/

Debora Gatti, Diversity Manager Unicredit

https://www.linkedin.com/in/debora-gatti-682654b/

Deborah Ghisolfi, Founder Be Relevant

https://www.linkedin.com/in/deborahghisolfi/

Diana Saraceni, Co-Founder Panakes Partner

https://www.linkedin.com/in/diana-saraceni-74994/

Diletta Dincao, Digital Marketing Manager Barilla

https://www.linkedin.com/in/dilettadincao/

Diva Tommei, Director for Italy @ EIT Digital

https://www.linkedin.com/in/divatommei/

Donatella Minelli, Responsabile Formazione per lo Sport CONI

https://www.linkedin.com/in/donatella-minelli-40112429/

Donatella Solda, Director Future Education Modena

https://www.linkedin.com/in/donatella-solda-4054541/

Doriana De Benedictis, Head of Diversity and Inclusion EY

https://www.linkedin.com/in/doriana-de-benedictis-298276/

Doris Messina, Chief Digital Transformation Officer Banca Sella

https://www.linkedin.com/in/dorismessina/

https://twitter.com/doris_messina

Daniela Lucangeli, Professoressa Università degli Studi di Padova

https://www.linkedin.com/in/daniela-lucangeli-36ab35134/

Daniela Fantozzi, Presidente Glance

https://www.linkedin.com/in/danielafantozzi/

Daria Bernardoni, Chief Content Editor Freeda Media

https://www.linkedin.com/in/dariabernardoni/

Elena Bisio, Co-Founder Foody

https://www.linkedin.com/in/elena-bisio-09274284/

Elena Favilli, CEO Timbuktu

https://www.linkedin.com/in/elena-favilli-a1b470b/

https://twitter.com/efavilli

Elena Bellacicca, CEO FindMyLost

https://www.linkedin.com/in/elenabellacicca/

https://twitter.com/elenacicci

Elena Bottinelli, CEO IRCCS Galeazzi e San Raffaele di Milano

https://www.smau.it/milano16/speakers/elena.bottinelli/

Elena Lavezzi, Head of Southern Europe Revolut

https://www.linkedin.com/in/elenalavezzi/

Elena Sgaravatti, CEO e General Manager DemBiotech

https://www.linkedin.com/in/elena-sgaravatti-49a04213/?originalSubdomain=it

Elizabeth Robinson, Partner Indaco SGR e Board Member Molmed

https://www.linkedin.com/in/elizabeth-robinson-65461a8/?originalSubdomain=it

Emanuela Perinetti, Co-Founder Cucu

https://www.linkedin.com/in/emanuela-perinetti-casoni-12085034/

https://twitter.com/manuperinetti

Elena Shneiwer, Head of Stakeholder & People Engagement, Cassa depositi e prestiti

https://www.linkedin.com/in/elena-shneiwer-470123125/

Elena Vender, Co-Founder International STEM Awards

https://www.linkedin.com/in/elena-vender-caldarelli-01b3b74/

Elena Viezzoli, Founder Aethra.net / Vice Presidente Confindustria Territoriale Marche Centro Nord

https://www.linkedin.com/in/viezzoli-elena-271609/

Elena Zannoni, Senior Director within Linux and Virtualization Engineering at Oracle

https://www.linkedin.com/in/elena-zannoni-016834/

https://twitter.com/elena_zannoni

Eleonora Anna Giorgi, Atleta Olimpica

https://www.linkedin.com/in/eleonora-anna-giorgi-04760b86/

Eleonora Chioda, Caporedattore Millionaire

https://www.linkedin.com/in/eleonorachioda/

https://www.twitter.com/sonolachioda

Eleonora Giacomelli, Responsabile di Unità Organizzativa/BU manager INFRATEL

https://www.linkedin.com/in/eleonora-giacomelli-9768367/

Eleonora Zeni, Co-Founder Ellefree

https://www.linkedin.com/in/eleonora-zeni-466ba213b/

Ella Marciello, Digital Strategist Intersection Conference

https://www.linkedin.com/in/ella-marciello/

Eugenia Di Somma, Startup Ecosystem Manager SheTech Italy

https://www.linkedin.com/in/edsomma/

https://twitter.com/eugenia_ds

Elisa Fazio, Co-Founder Flazio

https://twitter.com/mariaelisafazio

Elisa Serafini, Partner Talentgarden Genova

https://www.linkedin.com/in/elisaserafini/

Elisabetta Migone, Co-Founder Talent Garden Genova

https://www.linkedin.com/in/elisabettamigone/

Elisa Liberatori Finocchiaro, South Europe Manager GoFundMe

https://www.linkedin.com/in/elisa-liberatori-finocchiaro-66188b107/

Elisa Gretter, Digital Innovation Manager Moleskine

https://www.linkedin.com/in/elisa-gretter-2b1b998/

Elisabetta Romano, Ad di Telecom Italia Sparkle

https://www.linkedin.com/in/elisabetta-romano-7711185/

Elita Schillaci, Consigliere Scientifico Fondazione Vodafone

https://www.linkedin.com/in/elita-schillaci-834a9648/

https://twitter.com/elitaschillaci

Emanuela Splendorini, Titolare Studio Legale Splendorini

https://www.linkedin.com/in/avv-emanuela-splendorini-46b4523a/

Emanuela Zaccone, Co-Founder TOKtv

https://www.linkedin.com/in/emanuelazaccone/

https://twitter.com/zatomas

Emilia Garito, CEO Quantum Leap Ip

https://www.linkedin.com/in/emilia-garito-b4056342/

https://www.twitter.com/emiliagarito1

Enrica Acuto, CEO Jacobacci

https://www.linkedin.com/in/eaj2007/

Enrica Arena, Co-Founder Orange Fiber

https://www.linkedin.com/in/enricaarena/

https://www.facebook.com/profile.php?id=653660011

Enrica Banti, Head of External Relations Huawei

https://www.linkedin.com/in/enricabanti/

https://twitter.com/enricabanti

Enza Spadoni, Sviluppo Locale e Trasferimento Tecnologico Istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna

https://www.linkedin.com/in/enza-spadoni-phd-25b21820/

Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer Agenzia Spaziale Europea ESA

https://www.linkedin.com/in/ersilia-vaudo-scarpetta-a6880035/

Fabiana Magazzino, Coordinator Bayer G4A

https://www.linkedin.com/in/fabiana-magazzino-7a377a62/

Fabiola Giannotti, Direttore Generale CERN

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fabiola_Gianotti

Fabiola Gnocchi, Communications Manager The European House – Ambrosetti

https://www.linkedin.com/in/fabiolagnocchi/

Fausta Pavesio, Business Angel

https://www.linkedin.com/in/faustapavesio/

https://twitter.com/fpav

Federica Alberti, Head of Corporate Affairs Zambon

https://www.linkedin.com/in/federica-alberti-9a92ab1/

Federica Gasbarro, attivista Fridays For Future

https://www.instagram.com/federica_gasbarro/?hl=it

Federica Storace, CEO Drexcode.com

https://www.linkedin.com/in/federica-storace-a3969513/

https://twitter.com/federicastorace

Flavia Weisghizzi, Head of Marketing and Communications Finix Technology Solutions

https://www.linkedin.com/in/flaviaweisghizzi/

https://twitter.com/justdeindre

Federica Lo Presti, Head of Business Development Planven Investments

https://www.linkedin.com/in/federicalopresti/

Federica Stiscia, Mobile App Specialist Adikteev

https://twitter.com/federicastiscia

Federica Meta, Giornalista Digital360

https://www.linkedin.com/in/federica-meta-54b428167/

Fernanda Faini, Responsabile PA Digitale Regione Toscana

https://www.linkedin.com/in/fernandafaini/

Fiorella Passoni, General Manager Edelman Italia

https://www.linkedin.com/in/fiorella-passoni-760a265/

https://twitter.com/fpassoni

Fjona Cakalli, Youtuber

https://www.linkedin.com/in/fjonacakalli/

https://twitter.com/FjonaCakalli

Florencia Bechara, Managing Partner Cliniq Brand Surgery

https://www.linkedin.com/in/florencia-bechara-586b952a/

Florencia di Stefano Speaker radiofonica, content creator

https://www.instagram.com/florenciafacose/

Florinda Saieva, Director Farm Cultural Park

https://www.linkedin.com/in/florinda-saieva-5aa09641/

Flavia Marzano, Assessora Roma Semplice Comune di Roma

https://www.linkedin.com/in/flaviamarzano/

https://twitter.com/flavia_marzano

Filomena Floriana Ferrara, Master Inventor IBM

https://www.linkedin.com/in/filomena-floriana-ferrara-50588912/

Franca Melfi, Direttore Centro di Chirurgia Robotica Universitaria di Pisa

https://www.linkedin.com/in/franca-melfi-55aa7a10b/

Francesca Bria, Presidente CDP Venture Capital SGR- Fondo Nazionale Innovazione

https://www.linkedin.com/in/francescabria/

Francesca Crescentini “tegamini”, blogger

http://www.tegamini.it/about/francesca/

https://www.instagram.com/tegamini/?hl=it

Francesca Barbieri, Founder Fraintesa

https://www.linkedin.com/in/francescabarbieri/

https://www.instagram.com/fraintesa/

Francesca Benati, Senior VP Western Europe Amadeus

https://www.linkedin.com/in/francesca-benati-8899032/

Francesca Clapcich, velista

https://www.linkedin.com/in/francesca-clapcich-95b041198/

Francesca Fedrizzi, Operations Director We Are Social

https://www.linkedin.com/in/francescafedrizzi/

Francesca Moriani, AD Vargroup

https://www.linkedin.com/in/francesca-moriani-9422321/

Francesca Natali, Owner Meta Group

https://www.linkedin.com/in/francesca-natali-0754395/

Francesca Santoro, Head of Tissue Electronics Lab @IIT

https://www.linkedin.com/in/francesca-santoro-4111374a/?originalSubdomain=it

Fiorina Facchinetti Berti, Presidente Faber System

https://www.linkedin.com/in/fiorina-berti-29921bb/

Francesca Bosco, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute Programme Office

https://www.linkedin.com/in/boscofrancesca/

https://www.twitter.com/boscofrancesca

Francesca Oliva, Giornalista RAI

https://www.linkedin.com/in/francescaoliva/

Francesca Perrone, Head of Territorial & Sectorial Development Plan Unicredit

https://www.linkedin.com/in/francesca-perrone-09149380/

Francesca Tonelli, Founder Vintag.store

https://www.linkedin.com/in/francesca-tonelli-176a0011/

Francesca Vitelli, Presidente EnterprisinGirls

https://www.linkedin.com/in/francesca-vitelli-8459ba7b/

Francesca Cavallo, Founder e CEO Undercats

https://www.linkedin.com/in/francescavallo/

Francesca Fedeli, Presidente Fightthestroke

https://www.linkedin.com/in/francescafedeli/

https://www.twitter.com/la_franci

Francesca Ferrara, Founder Sentieri Digitali

https://www.linkedin.com/in/francescaferrara/

Francesca La Spada, Internal & Digital Communication Specialist presso L’Oréal

https://www.linkedin.com/in/francesca-laspada/

Francesca Maria Montemagno, Co-Founder Smartive

https://www.linkedin.com/in/fmmontemagno/

Francesca Mazzocchi, Develpment and Relations Manager Lama

https://www.linkedin.com/in/framazzocchi/

Francesca Mauri, Responsabile Marketing, Comunicazione e Eventi Eataly

https://www.linkedin.com/in/francescamauri1/

Francesca Patellani, Managing Director Geographic services lead Accenture

https://www.linkedin.com/in/francesca-patellani-806227/

https://www.twitter.com/francescapatell

Frida Mura, Customer Experience and Strategic Partner Manager Fastweb

https://www.linkedin.com/in/frida-mura-a385b7a/

Frida Paolella, Referente sviluppo e valorizzazione Regione Marche

https://www.facebook.com/frida.paolella

Gabriella Camboni, CEO Biovelocità

https://www.linkedin.com/in/maria-gabriella-camboni-85a46714/

Gabriella Greison, scrittrice e divulgatrice

https://it.linkedin.com/in/gabriella-greison-2ba65b97

https://twitter.com/greison_anatomy

Gabriella Rocco, Knowledge Manager Invitalia

http://linkedin.com/in/gabriella-rocco-3497aa4

Gaela Bernini, Segretario Generale Fondazione Bracco

https://www.linkedin.com/in/gaela-bernini-6510596/

Gaia Berruto, Giornalista Wired Italia

https://www.linkedin.com/in/gaia-berruto/

https://twitter.com/begaia

Gaia Orlandi, Responsabile Comunicazione Polo Tecnologico

https://www.linkedin.com/in/gaia-orlandi-29a40437/

Gemma Fiorentino, Marketing Director Trasporeon

https://www.linkedin.com/in/gemma-fiorentino

Glenda Grazzioli, Partner P101 Venture

https://www.linkedin.com/in/glenda-grazioli-708b1ba/detail/photo/

Giada Zhang, CEO Mulan

https://www.linkedin.com/in/giadazhang/

Gini Dupasquier, Fondatrice di Donnalab

https://www.linkedin.com/in/gini-dupasquier-042a235/

https://twitter.com/ginidonnalab

Gioa Lucarini, Co-Founder Relief

https://www.linkedin.com/in/gioia-lucarini-31105b17/

Gioia Manetti, VP International Autoscout24

https://www.linkedin.com/in/gioia-manetti-63a559/

Giorgia Abeltino, Public Policy & Government Relations CounselbGoogle

https://www.linkedin.com/in/giorgia-abeltino-41455815/

https://www.twitter.com/giorgiaabeltino

Giovanna Ianni, Data Protecion Officer Gruppo Up

https://www.linkedin.com/in/giovannaianni

Giuditta Pasotto, Founder Gengle

https://www.linkedin.com/in/giuditta-pasotto/

Giovanna Ricuperati, Board Member Università degli Studi di Bergamo

https://www.linkedin.com/in/giovanna-ricuperati-51a5467/

Giulia Cimpanelli, Giornalista Corriere della Sera

https://www.linkedin.com/in/giulia-cimpanelli-472b0026/

Giulia de Martini “julie demar”, booktuber

https://www.instagram.com/julie.demar/

Giulia Fantacci, CEO Labsitters

https://www.linkedin.com/in/giuliafantacci/

Giulia Lotti, Co-Founder Shetech

https://www.linkedin.com/in/giulialotti/

Giulia Pettinaur, Founder Orangogo

https://www.linkedin.com/in/giuliapettinau/

Giusy Stanziola, Head UniCredit Start Lab

https://it.linkedin.com/in/giusy-stanziola-1203a45

https://twitter.com/giusystanziola

Giovannella Condò, Founder Milano Notai

https://www.linkedin.com/in/giovannella-cond%C3%B2-768a61a/

Gabriella Morelli, Curatrice Conversazioni sul Futuro

https://www.linkedin.com/in/gabriella-morelli-0a257bb1/

Gianna Martinengo, Founder Didael KTS

https://www.linkedin.com/in/gianna-martinengo-930b22/

Giulia Pastorella, Global Strategy Program HP

https://www.linkedin.com/in/giuliapastorella/

Giulia Baccarin, CEO I-Care Italy

https://www.linkedin.com/in/giuliabaccarin/

Https://Twitter.com/giulia_baccarin

Giulia Gazzelloni, Co-Founder Le Cicogne

https://www.linkedin.com/in/giuliagaz/

Https://Twitter.cm/giuliagaz

Giusy Cannone, Managing Director Fashion Technology Accelerator Milan

https://www.linkedin.com/in/giusycannone/

Https://Twitter.com/giusycannone

Giuditta Pasotto, Founder GenGle

https://www.linkedin.com/in/giuditta-pasotto/

Gloria Martignoni, Marketing and Communication Italia Startup *

https://www.linkedin.com/in/gloriamartignoni/

Helga Cossu, Giornalista e conduttrice Progress SKYTG24

https://www.linkedin.com/in/helga-cossu-a34137a/

Ilaria Capua, Scienziata

Https://Twitter.com/ilariacapua

Ilaria Li Vigni, Comitati Pari Opportunità CSM

https://www.linkedin.com/in/ilaria-li-vigni-2a32601/

https://twitter.com/ilarialivign

Ilaria Potito, Head of TIM WCap

https://www.linkedin.com/in/ilaria-potito-2a1ab8a3/

Https://Twitter.com/ilariapotito

Ilaria Sanvito, Innovation and Digitization Marketing Manager, CISCO Italia

https://www.linkedin.com/in/ilariasanvito/

Https://Twitter.com/ilariasanvito74

Irene Cassarino, CEO and Founder The Doers

https://www.linkedin.com/in/irenecassarino/

Irene Consigliere, Giornalista Corriere della Sera

https://www.linkedin.com/in/irene-consigliere-069b6164/

Irene Tinagli, Young Global Leader World Economic Forum

https://www.linkedin.com/in/irene-tinagli-b30a191/

Irene Tordera, Organizer Fintech-Up

https://www.linkedin.com/in/itordera/

https://twitter.com/irenetordera

Isabella Borrelli, PR Comin & Partner

https://www.linkedin.com/in/isabellaborrelli/

Isabella Falautano, Communications, Corporate Responsibility & Public Affairs Executive Illimity

https://www.linkedin.com/in/isabella-falautano-1a02816/

https://twitter.com/falautano

Isabella Strada, Responsabile Ecosystem, Copernico

https://www.linkedin.com/in/isabellastrada/

Isabella Gandini, Responsabile Osservatori Digital Innovation Politecnico di Milano

https://www.linkedin.com/in/isabellagandini/

https://twitter.com/igandini

Isabella Lazzini, Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia

https://www.linkedin.com/in/isabellalazzini/

Isabella Panizza, Head of Global Digital Communications ENEL

https://www.linkedin.com/in/isabellapanizza/

Isabella Pierantoni, Founder Generation Mover

https://www.linkedin.com/in/isabella-pierantoni-0bb8775/

Isabelle Andrieu, Co Founder Translated

https://www.linkedin.com/in/isabelle-andrieu-68b2323/

Isa Maggi, Coordinatrice Stati Generali delle Donne

https://www.linkedin.com/in/isa-maggi-7724a59/

Ivana Pais, Docente sociologia economica Università Cattolica Milano

https://www.linkedin.com/in/ivanapais/

https://twitter.com/ivanapais

Ines Pesce, Founder Daruma

https://www.linkedin.com/in/ines-pesce/

Justine Silipo, Co-Founder GamePix

https://www.linkedin.com/in/justine-silipo-72aba450/

https://twitter.com/justinesilipo

Katia Sagrafena, Co-Founder Vetrya

https://www.linkedin.com/in/katiasagrafena/

https://twitter.com/katiasagrafena

Katrin Ann Orbeta, CEO Mash & Co.

https://www.linkedin.com/in/katrin-ann-orbeta-2917b445/

Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe Facebook

https://www.linkedin.com/in/laura-bononcini-71a3ab6/

https://www.facebook.com/laura.bononcini

Laura Cioli, CEO Gruppo GEDI

https://www.linkedin.com/in/laura-cioli-34459160/

https://twitter.com/lauracioli

https://www.facebook.com/laura.cioli.12

Laura De Biagi, Founder Idea.lab

https://www.linkedin.com/in/lauradebiaggi

Laura De Chiara, CEO Acquasillaba

https://www.linkedin.com/in/laura-de-chiara-2536291/

Laura Di Raimondo, Direttore Generale Asstel Assotelecomunicazioni

https://twitter.com/LDRaimondo

Laura Donnini, CEO Harper Collins

https://www.linkedin.com/in/lauradonnini/

https://twitter.com/donninilau

Laura Iris Ferro, Chairman Bio4Dreams

https://www.linkedin.com/in/laura-iris-ferro-174a0220/

Laura Zoni, Professoressa Università Cattolica Milano

https://www.linkedin.com/in/laura-zoni-1364ab/

Lucia Faccio, Head of Business Development FOndazione Telethon

https://www.linkedin.com/in/lucia-faccio-744721/

Lucia Milighetti, Co-Founder Adabra

https://www.linkedin.com/in/lucia-milighetti/

Lucia Pallottino, Co-Founder Proxima Robotics

https://www.linkedin.com/in/lucia-pallottino-24b8302/

Lucia Scoppellitti, Head of Economic Planning Comune di Milano

https://www.linkedin.com/in/lucia-scopelliti-77318113

Luciana Gomez, Founder Myln

https://www.linkedin.com/in/lu%C3%A7iana-r-e-gomez-5478ab43/

Laura Tassinari, Direttore Internazionalizzazione, Cluster e Studi Bic Lazio

https://www.linkedin.com/in/laura-tassinari-89bb20a/

https://twitter.com/lauratzt

Lavinia Lorenzetti, Digital and Innovation Camera di Commercio Italo Germanica

https://www.linkedin.com/in/lavinia-lorenzetti/

Layla Pavone, Consigliere Delegato Digital Magics

https://www.linkedin.com/in/laylapavone/

https://twitter.com/LAYLAPAVONE

https://www.facebook.com/layla.pavone

Laura Rovizzi, CEO Open Gate

https://www.linkedin.com/in/laura-rovizzi-6549607/

Lella Mazzoli, Direttrice Istituto Formazione Giornalismo Urbino e co-direttrice Festival del Giornalismo Culturale

https://twitter.com/lellamazzoli?lang=it

Letizia Gabaglio, Fondatrice Galileo

https://www.linkedin.com/in/letizia-gabaglio-b4765330/

Letizia Manzieri Country Marketing Leader di Cisco

https://www.linkedin.com/in/letizia-manzieri-69b3825/

Liliana Corvino, Business Development Manager Polihub

https://www.linkedin.com/in/liliana-corvino/

Linnea Passaler, Founder Pazienti.it

https://www.linkedin.com/in/linneapassaler/

Lucia Chierchia, Managing Partner Gellify

https://www.linkedin.com/in/lucia-chierchia-0512323/

https://twitter.com/luciachierchia

Lisa Di Sevo, Partner Prana Ventures

https://www.linkedin.com/in/lisadisevo/

Laura Abba, Dirigente Tecnologo IIT-CNR

https://www.linkedin.com/in/laura-abba-68b02540/

https://twitter.com/abbalaura

Lisa Gucciarelli, Co-Founder Buru Buru

https://www.linkedin.com/in/lisagucciarelli/

Laura De Biaggi, Direttore Esecutivo Idea.Lab.Va

https://www.linkedin.com/in/lauradebiaggi/

Livia Cevolini, CEO Energica

https://www.linkedin.com/in/livia-cevolini-1747385/

Lorenza Badiello, Director of the Delegation to the EU, Regione Emilia-Romagna

https://www.linkedin.com/in/lorenzabadiello/

Lorenza Morandini, Executive Vice President Impact Hub Milano

https://www.linkedin.com/in/lorenzamorandini/

Lorenza Pigozzi, Mediobanca Group Communications Director

https://www.linkedin.com/in/lorenza-pigozzi/

Lucia Ponzo, Amministratore e Socio Unico ELEVEN S.r.l.

https://www.linkedin.com/in/lucia-ponzo-191296121/?originalSubdomain=it

Lucia Predolin, Global director corporate marketing Docomo Digital

https://www.linkedin.com/in/luciapredolin/

Lucrezia Bisignani, CEO Kukua

https://www.linkedin.com/in/lucrezia-bisignani-1b656643/

Luisella Giani, EMEA Industry Strategy Director Oracle

https://www.linkedin.com/in/luisellagiani/?originalSubdomain=it

Linda Laura Sabbadini, Statistica

https://it.wikipedia.org/wiki/Linda_Laura_Sabbadini

Luigia Tauro, Founder Knowandbelive

https://www.linkedin.com/in/luigiatauro/

Luisa Arienti, Managing Director SAP Italia

https://www.linkedin.com/in/luisa-arienti-7140338/

Luisa Torsi, Coordinator SMIBIT

https://www.linkedin.com/in/luisa-torsi-75b8bb34/

Lilli Guacci, Co-Founder Radio Milano International

https://www.linkedin.com/in/lilli-guacci-8094a01/

Monica Del Naja, Head of Digital Payments SISAL

https://www.linkedin.com/in/monica-del-naja-99218a22

Manuela Lavezzari, EMEA Marketing Director Lenovo

https://www.linkedin.com/in/manuelalavezzari/

https://twitter.com/manuelalavezzar

Maria Ameli, Head of Corporate Banca Generali

https://www.linkedin.com/in/maria-ameli-00aa54/

Mariassunta Serra, Commissario Straordinario Sardegna Ricerche

https://www.linkedin.com/in/maria-assunta-serra-1b72ab58/?originalSubdomain=it

Maria Chiara Carrozza, Direttore scientifico Fondazione Don Gnocchi

https://www.linkedin.com/in/maria-chiara-carrozza-8153471a/

Maria Del Zompo, Rettore Università di Cagliari

Maria Gabriella, Camboni, CEO BiovelocITA

https://www.linkedin.com/in/maria-gabriella-camboni-85a46714/

Maria Grazia Magro, Head of Strategy and Scientific Affairs allo Human Technopole di Milano

https://www.htechnopole.it/it/web/mariagrazia.magro

Maria Laura Cantarelli, Public Policy Manager Amazon

https://www.linkedin.com/in/maria-laura-cantarelli-21a84148/

Maria Letizia Zuffi, Co-Founder Le Cesarine

https://www.linkedin.com/in/marialetiziazuffi/

Maria Francesca Silva, Responsabile Parco Scientifico Tecnologico di Genova

https://www.wikimilano.it/wiki/Maria_Silva

https://www.linkedin.com/in/mariafrancescasilva/

Maria Silvia Pazzi, Founder Regenersi

https://www.linkedin.com/in/maria-silvia-pazzi-63a3509/

Maria Sole Facioni, Co-Founder Ellefree

https://www.linkedin.com/in/maria-sole-facioni-38876ab0/

Maria Vittoria Colucci, Co-Founder Evidentia

https://www.linkedin.com/in/mariavittoriacolucci/

Maurilia Battaglia, CEO Mosaicoelearning

https://www.linkedin.com/in/maurilia-battaglia-8b299b10/

Monica Bormetti, Founder Smart Break

https://www.linkedin.com/in/monicabormetti/

Monica D’Ascenzo, Fondatrice Alley Oop Il Sole 24 Ore

https://www.linkedin.com/in/monicadascenzo/

Monica Parrella, Dirigente HR Ministero dell’Economia e delle Finanze

https://www.linkedin.com/in/monica-parrella-574402b2/

Margherita Vizio, CEO XMed

https://www.linkedin.com/in/margherita-vizio-40a53030/

Margot Bezzi, Agency for the Promotion of European Research

https://www.linkedin.com/in/margotbezzi/

https://twitter.com/margotbezzi

Maria Letizia Gardoni, Presidente giovani Coldiretti

https://www.linkedin.com/in/maria-letizia-gardoni-55681348/

Mariangela Contursi, Direttore Generale Campania NewSteel

https://www.linkedin.com/in/mariangela-contursi-1232bab3

Marta Daina, Co-Founder Carplanner

https://www.linkedin.com/in/martadaina/

Marta Ghiglioni, Investment Team Anthemis EVO

https://www.linkedin.com/in/martaghiglioni/

Maria Silvia Sacchi, Giornalista Corriere della Sera

https://www.linkedin.com/in/maria-silvia-sacchi-a7702432/

Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia

https://www.linkedin.com/in/mariangelamarseglia/

Mariella Stella, Co-Founder Casa Netural

https://www.linkedin.com/in/mariella-stella-26b93b34/

Maria Luisa D’Urso, Digital Marketing Manager CRAI

https://www.linkedin.com/in/mluisadurso/

Maria Grazia Mattei, Founder Meet The Media Guru

https://www.linkedin.com/in/mariagraziamattei/

Maria Chiara Di Guardo, Pro Rettore all’innovazione Università di Cagliari

https://www.linkedin.com/in/maria-chiara-di-guardo-3b21159/

Mirna Pacchetti, CEO InTribe

https://www.linkedin.com/in/mirnapacchetti/

https://twitter.com/marketingpills

Michela Di Nuzzo, CEO Flick on food

https://www.linkedin.com/in/micheladinuzzo/

Maria Pierdicchi, Board Member Luxottica

https://twitter.com/mariapierdicchi

Maria Pia Giovannini, AGID

https://www.linkedin.com/in/maria-pia-giovannini-6ab6a927/

https://twitter.com/mpgiov

Maria Silvia Sacchi, Direttrice Family Festival

https://www.linkedin.com/in/maria-silvia-sacchi-a7702432/

Marilu Capparelli, Direttore Legale EMEA Google

https://www.linkedin.com/in/marilucapparelli/

Marianna Benetti, Founder Veil Energy

https://www.linkedin.com/in/mariannabenetti/

Marianna Poletti, Founder JustKnock

https://www.linkedin.com/in/marianna-poletti-%F0%9F%92%A1-186b4964/

Marina Berardi, Co-Founder Maple

https://www.linkedin.com/in/marinaberardi/

Manuela Martini, Managing Partner e-Mentor

https://www.linkedin.com/in/manuela-martini-5283951/

Marina Brogi, professore ordinario di International Banking and Capital Markets Università La Sapienza

https://www.linkedin.com/in/marina-brogi-8a775018/

Marinella Dalla Colletta, CEO Talent Garden Pordenone

https://www.linkedin.com/in/marinelladallacolletta/

Marina Rubini, Board Member Leonardo

https://www.linkedin.com/in/marinarubini/

https://twitter.com/mari_rubini

Marisandra Lizzi, Co-Founder iPress

https://www.linkedin.com/in/marisandra-lizzi-972337/

http://twitter.com/marisandralizzi

Mariarita Costanza, CTO Macnil

https://www.linkedin.com/in/mariarita-costanza-414b5715/

Marta Mainieri, Founder Collaboriamo

https://www.linkedin.com/in/martamainieri/

https://twtter.com/mamax

Martina Pennisi, Giornalista Corriere della Sera

https://www.linkedin.com/in/martinapennisi/

https://twitter.com/martinapennisi

Mariangela Pira, Anchor Reporter SKY Italia

https://www.linkedin.com/in/mariangela-pira-0a985a2/

https://twitter.com/mariangelapir

Marianna Chillau, Fondatrice Transactionale

https://www.linkedin.com/in/mariannachillau/

Maria Rita Fiasco, Founder Gruppo Pragma

https://www.linkedin.com/in/mariaritafiasco/

Marina Calcagno Baldini, Business Innovation Deloitte Italia

https://www.linkedin.com/in/marinacalcagnob/

https://twitter.com/marina_c_b

Maria Rosa Antognazza, Ricercatrice IIT

https://www.linkedin.com/in/maria-rosa-antognazza-15013b62/

Marinella Soldi, Non Executive Director Talent Garden

https://www.linkedin.com/in/marinella-soldi-5b027/

Mary Franzese, Co-Founder Neuron Guard

https://www.linkedin.com/in/mary-franzese-52855135/

https://twitter.com/maryfranzese

Marta Caroti, Event Manager H-Farm

https://www.linkedin.com/in/martacaroti/

https://twitter.com/martacaroti

Marta Eleonora Rigoni, Giornalista Mediaset

https://www.linkedin.com/in/marta-eleonora-rigoni-0510624b/

Marta Falorni, Talent Manager Hoopygang

https://www.linkedin.com/in/marta-falorni-519341122/

Martina Cusano, CEO Mukako

https://it.linkedin.com/in/martinacusano

Martina Rogato, Co-Founder e Presidente – Young Women Network

https://www.linkedin.com/in/martinarogato/

Michelle X. Zhoux, Board Member Startup World Cup

https://www.linkedin.com/in/michellezhoux/

Milvia Bonvicino, Founder Il Club dei Giocattoli

https://www.linkedin.com/in/milvia-bonvicino-a4650735/

Miriam Cresta, CEO Junior Achievement

https://www.linkedin.com/in/miriam-cresta-7b51593/

https://twitter.com/crestamiriam

Miriam Pugliese, Founder Nido di Seta

https://www.millionaire.it/torno-in-calabria-per-allevare-bachi-da-seta/

Miriam Surro, CEO MiDo

https://www.linkedin.com/in/miriamsurro/

Mirta Michilli, Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale

https://www.linkedin.com/in/mirtamichilli/

https://twitter.com/mirtamichilli

Monica Archibugi, CEO Le Cicogne

https://twitter.com/monicaarchibugi

Monica Fabris, Presidente Episteme

https://www.linkedin.com/in/monica-fabris-3b59133b/

https://www.facebook.com/monica.fabris.568

Monica Dascenzo, Giornalista Il Sole 24 Ore

https://www.linkedin.com/in/monicadascenzo/

https://twitter.com/Monica_Dascenzo

https://www.facebook.com/monica.dascenzo.9

Monica Regazzi, CEO Homepal

https://www.linkedin.com/in/monica-regazzi-b76118/

Nadia Governo, Senior Vice President NTT DATA Italia

https://www.linkedin.com/in/nadia-governo-aa16b1113/

https://twitter.com/nadiagove

Naomi Kohashi, CEO Eligo

https://www.linkedin.com/in/naomikohashi/

Noemi Giammusso, Founder Datalytics

https://www.linkedin.com/in/noemi-giammusso/

Odile Robotti, CEO Learning Edge

https://www.linkedin.com/in/odile-robotti-92a18a3/

https://twitter.com/donneleader

Ornella Pesenti, Fotografa

https://www.linkedin.com/in/ornellapesenti/

Ornella Neri, Presidente Hotel Management SpA

www.linkedin.com/in/ornellalaneri

Paola Bonomo, Angel Investor

https://www.linkedin.com/in/bonomo/

https://twitter.com/livepaola

Paola Castellacci, CEO Var Group

https://www.linkedin.com/in/paola-castellacci-a204ba12/

Paola Centomo, Giornalista ELLE

https://www.linkedin.com/in/paola-centomo-3b5bab39/

Paola Concia, Curatrice Didacta

https://www.linkedin.com/in/paola-concia-3456a068/

Paola Di Rosa, Financial Innovation & Fintech LUMSA

https://www.linkedin.com/in/paola-di-rosa-11b62428/

Paola Fico, head of capital markets regulation at Borsa Italiana

https://www.linkedin.com/in/paola-fico-90b74372/

Paola Marinone, CEO Buzzmyvideos

https://www.linkedin.com/in/paolamarinone/

https://twitter.com/paolamarinone

Paola Marzario, Founder BrandOn

https://www.linkedin.com/in/paolamarzario/

https://twitter.com/marzariopaola

Paola Mascaro, Presidente ValoreD

https://www.linkedin.com/in/paola-mascaro-7881b55/

Paola Miglio, Innovation and Partnership Wingage

https://www.linkedin.com/in/paolamiglio/

Paola Papanicolaou, Head of Innovation Intesa Sanpaolo

https://www.linkedin.com/in/paola-papanicolaou-9315ba5a/

Paola Peretti, Chief DIgital Officer Moncler

https://www.linkedin.com/in/paolaperetti/

Paola Pisano, Ministra Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

https://www.linkedin.com/in/pisanoassessore/

Paola Poli, Founder Women Security

https://www.linkedin.com/in/paola-poli-/

Paola Pozzi, Partner Soffinova Telethon

https://www.linkedin.com/in/paola-pozzi-749aa86/

Paola Salvatori, Head of Marketing and Communication Mediobanca

https://www.linkedin.com/in/paola-salvatori-19063414/

https://twitter.com/salvatori76

Patrizia Asproni, Presidentessa Fondazione Industria e Cultura

https://www.linkedin.com/in/patrizia-asproni-aba7b9b/

Patrizia Caraveo, Fisica

https://www.linkedin.com/in/patrizia-caraveo-16013728/

Patrizia Carrarini, Communications Director Arcelor Mittal Italia

https://www.linkedin.com/in/patrizia-carrarini-b61b675/

https://twitter.com/patcarrarini

Patrizia Di Dio, CEO La Vie en rose

https://www.linkedin.com/in/patrizia-di-dio-9a522619/

https://twitter.com/didioptz

Patrizia Guaitani, CTO IBM Italia

https://www.linkedin.com/in/patrizia-guaitani/

Paola Pravadelli, Digital Marketing Manager Mondadori

https://www.linkedin.com/in/paolaprava/

Patrizia Strino, CEO PI4

https://www.linkedin.com/in/patrizia-strino/

Priya Burci, CEO International at Powercoders

https://www.linkedin.com/in/priya-burci/

Ornella Laneri, Presidente Hotel Management 1983

https://www.linkedin.com/in/ornellalaneri/

Raffaella Temporiti, HR Director Accenture

https://www.linkedin.com/in/raffaellatemporiti/

Rasa Strumskyte, Chief Strategy Officer Talent Garden

https://www.linkedin.com/in/rasastrumskyte/

Riccarda Zezza, CEO Maam

https://www.linkedin.com/in/zezza/

Rita Casalini, Responsabile Open Innovation Ferrovie dello Stato

https://www.linkedin.com/in/rita-casalini-78224b65/

Rita Cucchiara, Direttrice Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti

https://www.linkedin.com/in/rita-cucchiara-a4653a13/

Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale Comune di Milano

https://www.linkedin.com/in/robertacocco/

https://twitter.com/robi_cocco

https://www.facebook.com/roberta.cocco.581

Roberta Toniolo, President PWN Milano

https://www.linkedin.com/in/roberta-toniolo-66a2b8

Rosy Battaglia, Giornalista valori.it

https://www.linkedin.com/in/rosybattaglia/

https://twitter.com/rosybattaglia

Romina Guglielmetti, Founder StarcLex

https://www.linkedin.com/in/romina-guglielmetti-51171528/

https://twitter.com/rominaguglielme

Rossella Forlè, Founder We Hate Pink

https://www.linkedin.com/in/rossella-forl%C3%A8-bb026310/

Rossella Sobrero, Presidente Ferpi

https://www.linkedin.com/in/rossella-sobrero-72002b23/

Rebecca Biancorosso, Co-Founder Biancorosso

https://www.linkedin.com/in/rebecca-biancorosso-76467b91/

Sabrina Lucini, Principal Accenture Consulting

https://www.linkedin.com/in/sabrinalucini/

Sandra Mori, Data Privacy Officer Coca Cola

https://www.linkedin.com/in/sandra-mori-5bab9/

https://twitter.com/samorima06

Sabina Belli, Product Marketing Director ABB

https://www.linkedin.com/in/sabina-belli-957269/

Sabina Belli, CEO Pomellato

https://www.linkedin.com/in/sabina-belli-22a41ba/

Sabina Nuti, Rettrice Istituto Superiore Sant’Anna

https://www.linkedin.com/in/sabina-nuti-37919517a/

Samanta Cristoforetti, Astronauta ESA

Https://Twitter.com/AstroSamantha

Sara Campani, Co-Founder buru buru

https://www.linkedin.com/in/sara-campani-91a0a644

Sara Coletti Moglia, Manager Area International Projects and Young Entrepreneurship Camera di Commercio Milano

https://www.linkedin.com/in/sara-coletti-moglia-71887073/

Sara Gandolfi, Research Fellow Harward Medical School

https://www.linkedin.com/in/sara-gandolfi-b0507b106/

Sara Milani, Corporate Innovation Manager Talent Garden

https://www.linkedin.com/in/sara-milani-658b47b8/

Sara Pagnanelli, Vice Presidente Esecutivo ROI group

https://www.linkedin.com/in/sara-pagnanelli/

Simona Roveda Direttore editoriale e comunicazione LifeGate

https://www.linkedin.com/in/simona-roveda-71a60382/

Sara Riffeser Monti, Presidente Speed

https://www.linkedin.com/in/sara-riffeser-monti-60b93611/

Sara Roversi, Co-Founder Future Food Institute

Https://Twitter.com/saroversi

Serena Cameirano, Principal Software Engineer Salesforce

https://www.linkedin.com/in/serenacameirano/

Serena Peditto, PR Manager Europe OnePlus

https://www.linkedin.com/in/serena-peditto-66768352/

Selene Biffi, Founder Loudemy

Https://Twitter.com/selenebiffi

Selene Giupponi, Independent Digital Forensics Consultant

Https://Twitter.com/selenegiupponi

https://www.linkedin.com/in/selenegiupponi/

Serena Orizi, Communication Mind The Bridge

https://www.linkedin.com/in/serenaorizi/

Sheila Salvato, Founder Hoopygang

https://it.linkedin.com/in/sheilasalvato

Sibilla Ricciardi, Founder In2Law

https://www.linkedin.com/in/sibilla-ricciardi-771a8/detail/photo/

Simona Miele, General Manager Mirandola

https://www.linkedin.com/in/simona-miele-060a3b7/

Simona Sinesi, Head of Strategy Never Give Up

https://www.linkedin.com/in/simona-sinesi-2358521/

Simona Mirto, CEO Tavolarte

https://www.linkedin.com/in/simona-mirto-657a0b108/

Silvana Filipponi

https://www.linkedin.com/in/silvanafilipponi/

https://twitter.com/sfilipps

Silvia Castagna, Responsabile Relazioni Istituzionali Doxa

https://www.linkedin.com/in/silviacastagna/

https://twitter.com/silviacastagna

Silvia Candiani, CEO Microsoft Italia

https://www.linkedin.com/in/silvia-candiani-5768b63/

https://www.facebook.com/silvia.candiani.1

https://twitter.com/candocandi

Silvia De Blasio, Direttore della Comunicazione Corporate Vodafone Italia

https://www.linkedin.com/in/silvia-de-blasio-8416873/

https://twitter.com/de_deblasio

Silvia Peschiera, Italy Ecosystem Advocacy IBM

https://www.linkedin.com/in/silviapeschiera/

Serena Giusti, Team Leader Technology Booking.com

https://www.linkedin.com/in/serenagiust/

Silvia Lovati, Direttore della Comunicazione The European House Ambrosetti

https://www.ambrosetti.eu/silvia-lovati/

Simona Cuomo, Leadership Professor e Coordinatore Diversity Management Lab SDA Bocconi School of Management

https://www.linkedin.com/in/simona-cuomo-25484022/

Simona Tedesco, Direttore DOVE

https://www.linkedin.com/in/tedesco-simona-15826417/

Sabrina Di Fazio, CEO E24Woman

https://www.linkedin.com/in/sabrina-di-fazio-96a206148/

Simona Magni, Direttore Digital PMI IBM

https://www.linkedin.com/in/simonamagni/

https://twitter.com/simona_magni

Simona Panseri, Director Corporate Communications and Public Affairs Southern Europe Google

https://www.linkedin.com/in/simonapanseri/

https://twitter.com/simonapans

Simona Torre, General Manager Fondazione Accenture

https://www.linkedin.com/in/simona-torre-317617/

Sonia Longo Sormani, CEO Ailens

https://www.linkedin.com/in/sonia-longo-sormani-0725681a/

Sonia Massari, Academic Director Gustolab International Institute Food Studies

https://www.linkedin.com/in/sonia-massari-3873221/

Silvia Salis, Dirigente sportivo

https://www.linkedin.com/in/silvia-salis/

Simona Bielli, Head of Programmes Nesta Italia

https://www.linkedin.com/in/simona-bielli/

Silvia Scaglione, Co-Founder React4life

https://www.linkedin.com/in/silvia-scaglione-25784237/

Serena Torielli, Co-Founder Virtual B

https://www.linkedin.com/in/serenatorielli/

Sonia Peronaci, Founder Sonia Peronaci

https://www.linkedin.com/in/sonia-peronaci-a4177172/

Sofia Viscardi, Founder Venti

https://www.instagram.com/sofiaviscardi/

https://www.youtube.com/user/Ciofilin

Stefania Duico, Head of Partner Marketing Netflix

https://www.linkedin.com/in/stefaniaduico/

Stefania Milo, Vice Presidente Nazionale CNA

https://www.linkedin.com/in/stefaniamilo/

https://twitter.com/stefymilo

Susanna Pisano, Head European Desk ConfProfessioni

https://www.linkedin.com/in/susanna-pisano-6198a7b/

Susanna Moccia, Vice Presidente Nazionale Giovani Confindustria

http://www.giovanimprenditori.org/ilmovimento/squadra-presidenza/12312/susanna_moccia

Stefania Boleso, Co-Founder TM-You

https://www.linkedin.com/in/stefaniaboleso/

Silvia Turzio, Co-Founder Village Care

https://www.linkedin.com/in/silviaturzio/

Roberta Villa Giornalista laureata in medicina e chirurgia e divulgatrice scientifica

https://www.linkedin.com/in/roberta-villa-04549319/

Silvia Zonnedda, Project Manager Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

https://www.linkedin.com/in/silvia-zonnedda-b6692b54/

Simona Massei, Event Manager Parks

https://www.linkedin.com/in/simonamassei/

Stefania De Roberto, Co-Founder Filo

https://www.linkedin.com/in/stefania-de-roberto/

Stefania Zucchetti, Founder Cook in Love

https://www.linkedin.com/in/stefania-zucchetti-237867146/

Susanna Sanseverino, Advisor NAstartup

https://www.linkedin.com/in/susanna-sanseverino-6b82b0152/

Tania Acerbi, Co-Founder Prima Pagina

http://linkedin.com/in/tania-acerbi-701358

Teresa Alvaro, Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale AGID

https://www.linkedin.com/in/teresa-alvaro-7a976699/

Thalita Malagò, Segretario Generale AESVI

https://www.linkedin.com/in/thalitamalago/

Tiziana Scanu, PR manager Apple Italia

https://www.linkedin.com/in/tizianascanu/

Valeria Dalcore, Communication Strategist, Copywriter, Event Manager e giornalista

https://www.linkedin.com/in/valeria-dalcore-482a8816/

Valentina Bertani regista e filmmaker

Valentina Lanza, Head of Marketing Gruppo Fini

https://www.linkedin.com/in/lanzavalentina/

Valentina Montalto, Ricercatrice Joint Research Centre Commissione Europea

https://it.linkedin.com/in/valentina-montalto-3583a917

https://mobile.twitter.com/vmontalto

Valentina Sorgato, Amministratore Delegato SMAU

https://www.linkedin.com/in/valentinasorgato/

https://twitter.com/vale_sorgato

Valeria Fascione, Assessore startup e innovazione Regione Campania

http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/giunta/valeria-fascione

Valeria Merighi, Direttore della Comunicazione Premio Marzotto

https://www.linkedin.com/in/valeria-merighi-6a219452/

Valentina Parenti, Founder GammaDonna

https://www.linkedin.com/in/valentinaparenti/

https://twitter.com/valcomm

Valeria Vitali, Founder Rete del Dono

https://www.linkedin.com/in/valevitali/

https://twitter.com/valevitali

Virginia Alberti, Docente ITIs Benedetto Castelli di Brescia

https://www.linkedin.com/in/virginiaalberti/

https://twitter.com/viralber

Valentina Valente, Industry Innovation Intesa SanPaolo

https://www.linkedin.com/in/valentina-valente-83901a14b/

Vilma Bosticco, Co-Founder Prima Pagina

https://www.linkedin.com/in/vilma-bosticco-b7a4691

Vittoria Gozzi, Founder Wylab

https://www.linkedin.com/in/vittoria-gozzi-86263511a/

Vittoria La Porta, Marketing comunications Advisor di illimity

https://www.linkedin.com/in/vittorialaporta/

Yvette Agostini, Hermes Center For Transparency and Digital Human Rights

https://www.linkedin.com/in/yvette/

https://twitter.com/yvetteagostini

Velia Siciliano, Principal Investigator Synthetic and Systems Biology for Biomedicine Italian Institute of Technology IIT

https://www.linkedin.com/in/velia-siciliano-68990217/

Veronica Folliero, PR and CRM Manager Europe Pastifcio Rana

https://www.linkedin.com/in/veronica-folliero-83a6a51a/

Scriveteci e segnalateci chi secondo voi deve esserci e chi vorreste vedere nelle prossime puntate di Unstoppable Women LIVE!

Scrivete a: [email protected]