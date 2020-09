Efficienza energetica, Open Innovation e startup. La strategia di Eni gas e luce per un’energia nuova - Startupitalia

Sono passati due anni dal primo sciopero per il clima di Greta Thumberg, due anni in cui l’attenzione mondiale nei confronti del cambiamento climatico si è fatta più intensa e l’opinione pubblica si è focalizzata su problemi che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, erano ampiamente sottovalutati. In questi due anni non si può negare che sia nata una sensibilità nuova che, si spera, possa fare arrivare tutti a una maggiore consapevolezza delle responsabilità, anche singole che abbiamo nei confronti del mondo in cui viviamo e delle generazioni future.

Qualche settimana fa Ember, un think tank indipendente che studia dati sul clima, ha pubblicato un report (potete leggerlo qui) in cui riporta che nei primi 6 mesi del 2020 la produzione di energia da fonti rinnovabili in Europa ha superato quella da combustibili fossili. La ricerca raccoglie i dati degli operatori dei sistemi di trasmissione delle reti nazionali (Tso) riuniti all’interno dell’associazione Entso-E e mostra che nei 27 paesi dell’Unione Europea le fonti alternative hanno coperto il 40 per cento della produzione, mentre quelle tradizionali solo il 34 per cento, portando al 23 per cento in meno di emissioni di gas serra.

La strada è molto lunga ma non possiamo permetterci di non percorrerla fino in fondo e di adottare, anche singolarmente, abitudini nuove che creino terreno fertile per lo sviluppo di un cambiamento culturale che guardi al pianeta come a una risorsa da proteggere.

In questo contesto di evoluzione e continua trasformazione si stanno muovendo anche i grandi operatori che si occupano di fornire a tutti noi servizi per quanto riguarda l’energia, la luce e il gas.

L’impegno di Eni gas e luce

Eni gas e luce (oltre 10 milioni di clienti in Europa), sta portando avanti una strategia per offrire ai suoi clienti l’opportunità di utilizzare meglio l’energia, per usarne meno, proponendosi anche come un energy advisor specializzato. Nell’ultimo anno ha stretto partnership con aziende e startup (abbiamo parlato qui dell’acquisizione parziale di Tate) che hanno sviluppato tecnologie e soluzioni che contribuiscono concretamente alla transizione energetica che è in corso. È di fine luglio la notizia della partnership tra Eni gas e luce e OVO per l’utilizzo in Francia di Kaluza, la piattaforma tecnologica già utilizzata da OVO Energy nel Regno Unito e che dovrebbe accompagnare i clienti a fare un uso più consapevole dell’energia e ridurre la propria “impronta carbonica”.

Kaluza infatti offre soluzioni per ottimizzare l’uso dell’energia autoprodotta dal consumatore. Con la riduzione del costo dei veicoli elettrici, dei sistemi di accumulo di energia, dell’energia eolica e solare, insieme all’aumento dell’elettrificazione, Kaluza, gestendo in modo intelligente tutti i dispositivi connessi, consente di usare l’energia rinnovabile accumulata per supportare le reti energetiche a livello globale e di ridurre i costi e le emissioni di carbonio per i clienti. Insomma, un passo importante verso la transizione energetica. Ma ripercorriamo le ultime tappe della strategia di Eni gas e luce in ottica di Open Innovation.