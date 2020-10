Round da 3 milioni per il design di Iotty. Lo sottoscrivono Friulia e Intesa Sanpaolo - Startupitalia

Le dichiarazioni dei protagonisti

Commenta Edoardo Cesari, co-fondatore e co-CEO di iotty “Il modello di business che siamo riusciti a costruire ha dato prova di essere assolutamente vincente. La partnership con Friulia e Intesa Sanpaolo arriva in un momento nel quale iotty sta registrando una importantissima crescita nonostante l’emergenza sanitaria in corso e un eccezionale apprezzamento a livello internazionale. In questi anni abbiamo finanziato personalmente l’azienda e questo rappresenta il primo round significativo. Siamo molto orgogliosi che organizzazioni così importanti abbiano creduto nel nostro progetto. Ora? Lavoriamo per la continua crescita, per il potenziamento di top e middle management e per strutturare un nuovo round di fundraising”.

La storia di iotty da startup a scaleup (nonostante il covid-19)

Nata da due imprenditori, Edoardo Cesari e Alberto Bacchin, già impegnati con altre aziende proprie sempre in ambito tecnologico, iotty ha puntato tutto sull’innovazione e sul design 100% “made in Italy”, realizzando prodotti per l’illuminazione domestica tipicamente riconoscibili per la loro qualità, studiati per rendere la casa ancora più intelligente e alla portata di tutti, come l’Interruttore Intelligente, la Presa Intelligente e l’Interruttore Intelligente per Tende e Tapparelle. L’avventura nasce nel 2017 con una campagna di crowdfunding su Indiegogo che ha raccolto oltre il 200% della somma richiesta alla scadenza. Oggi l’azienda conta oltre 30 tra dipendenti e collaboratori.

Alla base del business c’è la volontà di offrire agli utenti prodotti smart di design, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, innovativi e facili da usare, grazie alla compatibilità con le principali piattaforme di automazione domestica. Oggi l’azienda ha 3 sedi tra Italia e Stati Uniti e un reparto industriale a Shenzhen in Cina e con una rappresentanza commerciale diretta sul mercato francese e tedesco. L’obiettivo è diventare un riferimento a livello mondiale per i prodotti di automazione per la casa con design italiano. iotty conta oggi sul supporto di importanti aziende, tra i quali Friulia S.p.A – finanziaria della regione Friuli Venezia Giulia – che è entrata in minoranza nel capitale della società, e Intesa San Paolo, che ha concesso un cospicuo finanziamento.