Autocertificazione: il modulo per il coprifuoco in Lombardia, Campania e Lazio

Autocertificazione:

Sul sito della Regione guidata da Attilio Fontana, è stato pubblicato l’elenco di tutte le attività che da oggi subiranno una limitazione negli orari. Tutto è stato deciso dall’ultima ordinanza di Palazzo Lombardia. La stessa autocertificazione che trovate sul sito del Ministero dell’Interno – e che potete scaricare anche su StartupItalia – è valida anche per la Regione Lazio, dove un’ordinanza farà scattare il coprifuoco nella notte tra venerdì e sabato (ma in questo caso l’impossibilità di uscire se non per validi motivi vale tra mezzanotte e le 5 di mattino).

Misure sono state attivate anche nella Regione Campania, dove il Governatore, Vincenzo De Luca, si è mostrato tra i politici più drastici in fatto di chiusure anticipate delle attività. Al momento non è stato attivato un vero e proprio coprifuoco, ma è comunque fatto divieto lo spostamento tra province se non per motivi di lavoro o salute. Le tre citate non sono le uniche regioni al lavoro nell’approvare ordinanze per la chiusura anticipata delle attività. L’ipotesi del coprifuoco è presa in esame proprio per evitare il ricorso al lockdown totale.

