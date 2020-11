La Cina firma l’RCEP, accordo commerciale che vale il 30% del PIL mondiale

Regional Comprehensive Economic Partnership, abbreviato RCEP. Quest’oggi questo nome e questo acronimo non vi dicono nulla, sebbene se ne sia iniziato a parlare nel 2012, ma probabilmente diverranno molto famigliari nei prossimi anni, perché identificano il più grande accordo commerciale mai stipulato, sia per importanza sia per numero di Stati – e dunque di popoli – coinvolti. L’accordo include Cina, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone più i dieci Paesi ASEAN: Brunei, Laos, Myanmar, Malesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Singapore, Filippine e Indonesia. Un accordo a valenza storica non solo per la sua portata, ma anche perché è il primo trattato di libero scambio a mettere in contatto due potenze storicamente rivali: la Cina e il Giappone, rispettivamente prima e seconda economia asiatica.