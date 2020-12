Golee, l’assist alle società sportive per andare “in rete”. Ora in crowdfunding

Golee: una soluzione al COVID per lo sport

Golee è tra le startup che saranno presenti allo StartupItalia Village in occasione del SIOS20 del 14 dicembre per raccontare come si fa innovazione nello sport. Un mondo che, come tanti altri, è stato travolto dagli effetti del COVID-19: partite annullate e lockdown hanno bloccato un settore che anima tutta Italia, dai grandi centri fino alle periferie, dove il tifo e lo sport sono un vero collante sociale. «Golee ha iniziato la sua fase di scale-up proprio durante l’emergenza coronavirus – ha aggiunto Biancardi – raggiungendo 1400 società sportive. La nostra piattaforma abilita le società a lavorare da remoto e a eliminare passaggi cartacei, attività non possibili in questo periodo. Uno strumento ideale per le tantissime società sportive che finora non hanno mai seguito un metodo organizzativo e finanziario adeguato. La piattaforma è articolata su vari moduli, e le società possono decidere quali acquistare in base alle loro esigenze – ha sottolineato il co-founder – ma abbiamo creato un modulo base gratuito senza limiti di tempo proprio per aiutare le società in questo momento di difficoltà».

Società ferme a Italia ‘90?

Il mondo dello sport ha iniziato in ritardo l’adozione di strumenti digitali. La maggior parte delle innovazioni sono costose e riservate a club professionistici, «mentre il resto del mercato è enorme e ha fame di innovazione». Un esempio tra i tasti dolenti per le società è la gestione di siti web e social media: poco aggiornati e fermi a logiche di qualche decennio fa. «In questo mondo non ci sono competenze per comunicare in maniera digitale, tramite la piattaforma Golee le società possono creare un sito web da zero, aggiornandolo in modo automatico con risultati e classifiche, e utilzizare i propri social media in maniera facile e pensata per lo sport».