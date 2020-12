La piscina “tech” più profonda del mondo tra rovine Maya e navi affondate

Sistema di filtrazione all’avanguardia

Grazie al sistema di filtrazione, ottanta volte più efficiente dei normali serbatoi, l’acqua è incredibilmente limpida, tanto che stando in cima sarebbe possibile facilmente vedere il fondo.

“Abbiamo impiegato filtri a diatomea, in grado di rimuovere torbidità e qualsiasi elemento inquinante dall’acqua e rappresentano la soluzione più all’avanguardia e green del settore” spiega Culligan, l’azienda che si è occupata della gestione.

Caratteristica peculiare di questi sistemi è la presenza di speciali elementi filtranti autopulenti rivestiti da una calza in polipropilene su cui sono disposte le diatomee, polveri bianche e impalpabili ricavate dai gusci silicei fossei di microalghe.

Se passate tra Varsavia e Lodz e avete voglia di un tuffo, non c’è bisogno di comprare l’attrezzatura: è possibile noleggiare in loco tutto il necessario per immergersi in loco. Per chi proprio non può fare a meno dell’acqua, sono state costruite alcune camere d’albergo con vista sui nuotatori. La privacy, forse, ne risentirà; in compenso, abbandonarsi al sonno immersi nel blu non ha prezzo.