ArteOlio, secondo aumento di capitale da 5 milioni di euro in pochi mesi

Il secondo aumento di capitale in poco tempo

Quello ufficializzato a metà dicembre rappresenta, per ArteOlio, il secondo finanziamento ottenuto in pochi mesi. Il capitale di rischio della società arriva pertanto a 10,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i finanziamenti di medio lungo termine per 5,85 milioni di euro, ottenuti da Banco BPM lo scorso agosto. Inoltre, è in corso di finalizzazione anche l’ottenimento di ulteriori linee di investimento bancario, sempre a medio lungo termine. Investimento, che mira a completare l’obiettivo di dotazione finanziaria complessiva di ArteOlio di 22 milioni di euro.