Dalle ore 9.00 di oggi sabato 27 ottobre alle 19.00 di domani domenica 28 ottobre, al Museo MAXXI di Roma è in arrivo la seconda edizione di Museum Booster , una maratona di 34 ore no-stop per far emergere idee e servizi innovativi che sappiano reinventare i musei del XXI secolo. i partecipanti si dedicheranno alla definizione e allo sviluppo di progetti – idee, servizi, prodotti – che utilizzino la tecnologia blockchain, per poterne così indagare il potenziale di applicazione in ambito culturale. Un territorio in corso di esplorazione, che si apre a molti ambiti diversi, dal diritto d’autore, agli archivi d’arte, dal collezionismo digitale, alle autenticazioni di opere.