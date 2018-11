Connessa, predittiva, digitale e necessariamente empatica: la salute del futuro abita già nel presente

Voi monitorate l’innovazione europea e mondiale nel campo della salute: da quali ambiti arrivano le soluzioni più promettenti?

«Uno degli ambiti più interessanti riguarda la tecnologia delle interfacce cosiddette “conversazionali”. Tutti noi quotidianamente utilizziamo app e chat, e tale utilizzo si afferma sempre di più anche in ambito salute. Si va consolidando il trend “do it yourself” che non vuole dire auto-cura ma, in altre parole, fare da soli tutto il possibile senza caricare il sistema (sanitario) inutilmente. Mi viene in mente tale approccio in ambito dermatologico e più in generale nell’interpretazione degli esami di laboratorio o quelle dei dati raccolti con strumenti di tracking a livello di triage o di auto-controllo prima di rivolgersi al proprio medico e quindi per farlo in modo più consapevole».

Arriveremo in una dimensione di auto-cura ad utilizzare le app per i nostri problemi di salute?

«Curarsi con le app sembrerà un concetto bizzarro, ma si tratta di uno scenario che si sta già concretamente delineando, cruciale per gli anni a venire. Mi riferisco alle terapie digitali che in un futuro non troppo lontano potrebbero permettere alle persone di curarsi con soluzioni tecnologiche, che una volta clinicamente validate da trial clinici e approvate da agenzie regolatorie, potranno integrare o potenzialmente sostituire le terapie tradizionali. Di terapie digitali abbiamo parlato intorno al 2010 con Sean Duffy di Omada Health, che oggi insieme ad altre società del settore – Pear, Akili, Propeller Health, Voluntis ed altre – fa parte della Digital Therapeutics Alliance con lo scopo di favorire la comprensione e l’adozione delle terapie digitali, ma soprattutto individuare un sistema di regolamentazione e validazione scientifica per stabilire quando se una tecnologia può essere considerata o meno una terapia digitale in collaborazione con le agenzie regolatorie, quali la FDA negli USA».