Medicina: verso cure personalizzate con l’Intelligenza Artificiale

La medicina è cambiata e continua a cambiare di giorno in giorno. Non è più solo di precisione, ma diventa personalizzata. Cura il paziente nel senso che se ne prende cura non solo dal punto di vista clinico, ma anche individuale. Questo grazie al contributo delle nuove tecnologie digitali come Big Data, Intelligenza Artificiale e Deep Learning. Questi i temi affrontati nel corso del convegno “The evolving role of the medical scientist in the digital era”, che si è svolto alla Cariplo Factory a Milano in occasione della Digital Week (qui il programma completo).