Le 4 categorie di UniCredit Start Lab

Quest’ultima categoria è forse la più aperta perché coinvolge aziende che spaziano dall’agrifood alla moda, dal turismo alle nanotecnologie fino alla robotica. Per il settore Digital l’UniCredit Start Lab premierà quelle realtà innovative specializzate nel cloud, nell’Internet of Things, nel fintech. Guardando poi al contributo green dal mondo startup, la call ha riservato la categoria Clean Tech proprio ai business plan che propongono soluzioni per l’efficienza energetica, le rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti. Completa il quartetto Life Science per cui il bando accoglie tutti quei progetti focalizzati su biotecnologie, farmaceutica, digital health e tecnologie assistive.

In tema sostenibilità – a poche ore dallo sciopero mondiale per il clima – lo scorso anno ha vinto nella categoria Clean Tech TEST1 (Brescia) che ha brevettato PUFF, un prodotto pensato per la bonifica di disastri ambientali nell’Oil&Gas e per qualsiasi tipologia di oil spill. Questo dispositivo premiato dall’UniCredit Start Lab è capace di assorbire qualsiasi tipologia di idrocarburo: ogni chilogrammo di PUFF assorbe circa 3 tonnellate di idrocarburi. Selezionata tra le migliori 100 startup di StartupItalia Open Summit 2018, Prometheus (Parma) è stata la vincitrice della scorsa edizione nella categoria Life Science. Il suo prodotto è già stato brevettato e sviluppato: si tratta di una seconda pelle per la rigenerazione delle ferite croniche con un impiego limitato finora alla medicina veterinaria. Ma in futuro le applicazioni potrebbero riguardare anche l’uomo.