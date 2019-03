Mancano ancora pochi giorni alla chiusura della nostra campagna su Mamacrowd dove abbiamo già raccolto oltre 2.5 milioni di Euro di adesioni per 1.900 nuovi soci e ci sono alcune novità che vorrei condividere con voi:

1. LA PIU’ GRANDE RACCOLTA IN EQUITY CROWDFUNDING MAI FATTA IN ITALIA

Il nostro è stato da sempre un progetto aperto in cui insieme a me e Luca Librenti hanno creduto da subito Marco Montemagno e Nana Bianca, fondata da Paolo Barberis, Alessandro Sordi e Jacopo Marello, e a cui si sono uniti oltre 1.900 investitori e una serie impressionante di manager, professionisti e imprenditori tra cui: Marco Bassilichi, presidente di Nexi, Simone Bellocci, presidente di Youcar, Andrea Campana, CEO di Beintoo, Giovanni Canetta Roeder, CEO di Planven, Fabio Cannavale, fondatore di Volagratis e B Heroes, Andrea Casalini, CEO di Eataly Net, Celeste Condorelli, vice presidente del Comitato Unicredit Sud, Andrea Di Camillo, fondatore di P1o1, Cristiano Esclapon, cofondatore di Siamosoci, Sergio Gonella, direttore Culture, People Development & Recruiting in Wind Tre, Stefano Guindani, fotografo di moda internazionale, Augusto Lippi, fondatore di partner dome capital, Massimiliano Pellegrini, presidente di Real Networks, Paolo Rota, CEO di 1control, Andrea Santagata, chief innovation officer del Gruppo Mondadori, Marinella Soldi, non-executive director, Simona Tedesco, direttrice di Dove e Carlotta Ventura, direttrice del Centro Studi Americani di Roma.

Con 2.5 milioni di adesioni e 1.900 investitori si tratta di un risultato da record e ben al di là di ogni nostra aspettativa: la più grande raccolta in Italia tramite equity crowdfunding sia come valore assoluto (la seconda era la strepitosa GlassToPower) ma soprattutto come numero di investitori, quasi 2.000 persone che credono come noi che sia importante fare qualcosa per il nostra Paese, investire in chi crea valore, posti di lavoro e supporta chi fa impresa.

Per noi è però è ancora più importante che questa sia una dimostrazione di quanto sia possibile in Italia fare una raccolta del genere e non vediamo l’ora di raccontare chi presto supererà a sua volta questo record!