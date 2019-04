A Pontedera parlando di startup dove ne nasceva una che avrebbe fatto il giro del mondo: la Vespa

Le startup di Pontedera

E così davanti anche al fondatore di Nana Bianca, Alessandro Sordi a Giuseppe Donvito, partner del fondo di Venture Capital P101, a Andrea Gumina in rappresentanza del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo e Marco De Guzzis, dirigente responsabile dell’area mercato, sviluppo e servizi di Invitalia, abbiamo incontrato una serie di progetti innovativi che forse non ci aspettavamo.

Non idee su powerpoint ma imprese vere, nate sul territorio, in alcuni casi spinoff in altri che si sono spostate da altre zone italiane in cerca di terreno più fertile: Maurizio Follador e la sua 3dnexttech che ha sviluppato un prodotto per la manifattura additiva, per andare cioè a raffinare gli oggetti prodotti dalle stampanti 3d tramite un processo chimico-fisico, ABZERO, fondata da Giuseppe Tortora che promette di trasportare sangue ed organi salva vita tramite droni, nata in Molise e oggi a Pontedera nel Polo Tecnologico guidato da Andrea di Benedetto che sta già testando il suo servizio con opportunità in tutto il mondo, il progetto AVATAR (Advanced Virtually Augmented Telemedicine in (diving) Adverse Remoteness) che partendo dal mondo delle immersioni ha creato un prodotto dedicato a fare misurazioni medicali in condizioni estreme a Nemesys (NEwMobilityElectric SYStem, sì a Pontedera ho capito che hanno la passione per degli acronimi impossibili anche se i prodotti sono davvero straordinari) fondata da Marco Matteini ha sviluppato un nuovo tipo di tecnologia ibrida per batterie ricaricabili anche elettricamente, da rete elettrica o dal proprio impianto fotovoltaico, oppure in maniera ultrarapida con un pieno di idrogeno che all’occorrenza può anche essere autoprodotto.