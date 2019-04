25 aprile, a Milano l’International girls in ict day

Che cos’è l’International girls in ict day

Promossa dall’International Telecommunication Union (Itu), l’International girls in ict day è una giornata pensata appositamente per incoraggiare le ragazze e le giovani donne a prendere in considerazione percorsi professionali nell’Ict. Settore in forte crescita in cui la diversità di genere è un fattore abilitante per l’innovazione.

Il mese delle Stem

Tale iniziativa si incardina in quelle di STEMintheCity: il mese delle Stem, inaugurato ad aprile, prosegue con la Maratona delle Stem che si terrà dal 6 all’8 maggio coinvolgendo tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. I più piccoli potranno scoprire il fascino della scienza attraverso Leonardo e il volo degli uccelli (8 maggio, Bricks4Kids).