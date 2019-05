Dalle 18:30 a Milano presso Copernico Isola for S32 in Via Sassetti 32 vi segnalo l’evento: “Talking Heads – Asset Management: New Rules to Get Richer”. Talking Heads è un format del Fintech District sull’innovazione, il digitale e il fintech. In questa sessione scopriremo di più sulla gestione delle risorse nell’era fintech. Saranno ospiti tre startup della community che insegneranno nuove strategie di investimento per i diversi target di investitori.