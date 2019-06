SIOS19 Summer Edition | Con Labsitters l’inglese per bambini a domicilio

Al SIOS19 Summer Edition non parleremo soltanto di come l’innovazione fa bene ai grandi. Anche i piccoli vogliono la loro parte. Labsitters è la startup che insegna le lingue straniere ai bambini e ai preadolescenti attraverso laboratori creativi a domicilio. Come funziona? I genitori scelgono la lingua e le varie attività proposte. A quel punto una delle insegnanti madrelingua arriva a casa con la sua lezione: laboratori di cucina, arte, cucina e scienza studiate per far imparare divertendosi. Fondata nel 2016 da Giulia Fantacci, l’azienda sarà presente allo StartupItalia Village di mercoledì 12 giugno, quando la Leopolda di Firenze accoglierà alcuni dei protagonisti dell’ecosistema startup italiano.