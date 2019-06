Quattro domande a Leonardo Aloi, CEO di Cup Solidale

Che cosa fa Cupsolidale?

Cup Solidale è una Digital Health platform che consente agli utenti di effettuare prenotazioni e acquisti di prestazioni sanitarie, un CUP (Centro Unico di Prenotazione) completamente digitale, semplice da utilizzare, con informazioni dettagliate su ogni prestazione medica, formato da una rete di istituti medici privati e non-profit, dei quali aggrega l’offerta commerciale, al fine di fornire, in tempo reale, una soluzione al cittadino senza lunghe liste d’attesa e interminabili file, a tariffe contenute – solidali, sovrapponibili a quelle del SSN.

La piattaforma rende conveniente per le aziende sanitarie private e del terzo settore, dotarsi di un sistema di prenotazione moderno, digitale, rivolto alle esigenze degli utenti e che rivoluziona completamente le logiche di indirizzo del paziente alle cliniche. Cup Solidale innova il modo di rispondere ad un’esigenza quotidiana come quella di prenotare i propri accertamenti medici o quelli dei familiari, semplificando l’accesso alla prestazione sanitaria.

Ora spiegalo in un tweet

Cup Solidale, tutta la sanità di cui hai bisogno in un’unica piattaforma.