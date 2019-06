LowRes | Facebook Libra: abbiamo una banca?

Diciamo che in un mondo ipotetico e cavalleresco, nel quale i buoni trionfano e indicano la strada, una nuova criptomoneta basata sull’imprescindibile blockchain sarebbe dovuta uscire dal solito garage (un po’ la storia di bitcoin) per trionfare rapidamente nell’utilizzo dei cittadini: spianando i grandi potentati attorno, e non da un consorzio di soliti noti che oltre a Facebook comprende giganti come Visa, Mastercard e Paypal. Diciamo anche che le fiabe stanno bene nei libri di Gianni Rodari e quasi sempre noi siamo soliti sostituire un potere con un altro non troppo dissimile. Magari compiacendoci della grande innovazione e modernità che tutto questo produce.

“Ma abbiamo una banca?” chiese anni fa un politico italiano registrato in un’intercettazione che fece storia. “Abbiamo una banca?” si chiederanno nei prossimi mesi milioni di utenti di Whatsapp e Facebook quando la piattaforma offrirà loro un sistema semplicissimo e quasi gratuito per inviare e ricevere soldi e loro istintivamente si domanderanno perché mai continuare ad avere un conto in una costosa banca fatta di impiegati e mattoni e pessimi siti web.