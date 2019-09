Racconti di un futuro migliore grazie al biotech: storie degli studenti NABA

NABA: una fantascienza diversa

Partendo da interviste a ricercatori e scienziati, gli studenti NABA hanno trovato l’ispirazione per scrivere le loro storie dal futuro migliore, inscenate in luoghi lontani, come Marte, ma anche in città come Abbiategrasso, dove quello che conta è il ruolo dell’innovazione scientifica nel progresso dell’umanità. «Quando si pensa alla narrativa fantascientifica – dice Bianchi – viene subito in mente la distopia, un futuro negativo come quello che leggiamo nei celebri libri di Philip K. Dick (l’autore che ispirò il film The Truman Show, ndr). Noi abbiamo voluto ribaltare tutto questo, suggerendo che tra molti anni, magari, la scienza debellerà malattie, migliorandoci la vita».