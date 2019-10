Cinque consigli per lanciare (e curare) un canale e-commerce - Startupitalia

Social, social, social

Nel caso non vi fosse ancora chiaro, stare sui social non è un’opzione per le aziende che vogliono vendere online. Ma non basta: la presenza non è garanzia di qualità. Per questo è necessario un lavoro editoriale costante e aggiornato su tutte le piattaforme, servendosi ad esempio di strumenti online che sveltiscano il processo di pubblicazione e la programmazione dei contenuti. Stare sui social significa anche parlare con il pubblico: è cosa buona e giusta rispondere alle domande e stimolare le conversazioni per coltivare la propria community.

Monitorare per conoscere

Vendere sul web significa anche confrontarsi con un pubblico che, in buona parte, entra alla svelta. Stando ai dati dell’Osservatorio e-Commerce B2C, in Italia il 44% degli utenti abbandona una piattaforma in una manciata di secondi. Ma soprattutto – e questo potrebbe impaurire alcune aziende – meno del 2% delle visite porta a un acquisto. Tutto il resto, proprio come in un negozio fisico, raggruppa persone più o meno interessate che non devono neanche usare la cortesia del “do soltanto un’occhiata”.