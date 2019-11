Imen Jane: l'economista che spiega Brexit nelle stories

Dalle prime stories sul decennale della crisi economica scoppiata nel 2008 a quelle su Brexit. Il profilo Instagram di Imen Jane è diventato per molti ragazzi e ragazze un nuovo modo di informarsi sull’attualità, più agile e veloce, ma non per questo superficiale. Questa 25enne viene invitata in tv per parlare di Legge di Bilancio, interviene in radio, è speaker di molti eventi in giro per l’Italia. Ed è sempre più voce di un mondo femminile che pretende più spazio per le donne nella società e nel mondo della politica e dell’impresa.