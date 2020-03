Germania, leader Verdi: “Sì ai Coronabond, dobbiamo aiutare l’Italia”

Sì inizia a incrinare il fronte politico tedesco dinnanzi alle richieste di maggiore solidarietà avanzate non solo dal nostro Paese ma anche dalla Spagna, dalla Francia e da altre 11 nazioni che spingono per l’ingresso in scena dei coronabond. La situazione, oltre ad avere spaccato la Commissione, con la tedesca Ursula von der Leyen vicina alla posizione intransigente della cancelliera Angela Merkel e il commissario all’Economia Paolo Gentiloni sul fronte opposto, registra oggi una importante voce dissonante nel panorama politico tedesco: quella del leader dei Verdi, Robert Habeck.

Il leader dei Verdi: “Sostengo i covidbond”

“Stati economicamente forti come la Germania devono aiutare quelli che non stanno andando bene in questo momento” ha detto il leader dei Verdi tedeschi Robert Habeck alla Welt am Sonntag. Per questo, ha concluso, “Come altri leader europei sostengo l’idea e la necessità dei coronabond”.