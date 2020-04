Fase 2 | Dopo il Veneto, anche l’Emilia Romagna vuole anticipare

Si moltiplicano le richieste da parte degli enti locali e dei rappresentanti del mondo industriale di accelerare con la Fase 2, benché l’ultima riunione tra il dicastero del Lavoro e i sindacati lasci intendere che le maggiori sigle sindacali non siano affatto del medesimo avviso. Sulla necessità di riprendere con la produzione per tamponare l’emergenza economica, grava il rischio di ripiombare nel pieno della pandemia. Oggi però nuove pressioni arrivano dall’Emilia Romagna, tra le Regioni più colpite dal Coronavirus ma finora più vicina (rispetto soprattutto a Lombardia e Veneto) alla linea governativa.

Fase 2, cosa chiede l’Emilia Romagna

Da quanto si apprende, la Regione Emilia-Romagna ha inviato al governo il documento condiviso con il Patto per il lavoro per proporre la “sperimentazione di aperture anticipate di alcune filiere internazionali e dei cantieri delle opere pubbliche“, oltre all’istituzione di Tavoli provinciali per la diffusione dei protocolli per la sicurezza dei luoghi di lavoro.

I settori che dovrebbero ripartire subito

Tra le filiere di valenza internazionale indicate dalla Regione, l‘automotive e l’automazione, in grado di garantire l’applicazione di protocolli avanzati e innovativi di sicurezza grazie all’impegno delle parti sociali e delle imprese; la nautica e l’offshore, che hanno già definito standard avanzati di sicurezza; la ceramica e la moda; l’impiantistica alimentare, parte integrante della filiera agroalimentare nazionale ed internazionale, e la meccanica agricola. Infine, la filiera dell’edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai cantieri delle opere pubbliche, oltre alle attività ancora in corso nelle aree del sisma.