Covid, arrivano i test fai da te in farmacia. Li sperimenta il Veneto

Il Veneto, a partire da quest’oggi, sarà la prima Regione italiana a sperimentare i test fai da te per sapere se si è infetti dal Covid. Lo annuncia il quotidiano Il Gazzettino. Si tratta di test rapidi che, appunto, possono essere eseguiti privatamente, senza bisogno di analisi di laboratorio e, benché si dibatta ancora sulla loro attendibilità, potrebbero aiutare ad allentare la pressione sui pronto soccorso, sugli ambulatori e sui medici di base che, come è noto, non gradiscono l’idea di effettuare tamponi nei loro studi per motivi sanitari, legati anche alla sicurezza degli stabili in cui lavorano.

Come funzionano i test fai da te

Secondo quanto riporta il quotidiano, i test fai da te per il Covid avranno un costo di 3 euro e, ottenuti il via libera dell’Istituto Superiore di Sanità, potranno essere acquistati in farmacia. Ma, almeno inizialmente, la sperimentazione decisa dal Veneto avrà la rete di sicurezza del tampone che verrà comunque effettuato per valutare l’attendibilità dell’esito del test fai da te.”Si tratta – si legge sul Gazzettino – , di un tampone da inserire nelle fosse nasali che poi va messo nel contenitore del reagente, per avere il risultato di positività o meno al SarsCov2. Il passaggio cruciale sarà la validazione da parte dell’ISS. Superato questo step, i kit formato domestico saranno pronti per la vendita nelle farmacie”.