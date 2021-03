Eni lancia Joule4Ideas, l’iniziativa per far crescere le imprese

Un’iniziativa per fare strada alle migliori idee imprenditoriali che hanno partecipato al percorso Open di Joule, il programma di apprendimento di Eni per startupper e imprenditori del futuro. Joule4Ideas è il progetto ideato, sostenuto e realizzato da Joule, la scuola di Eni per l’impresa con il supporto di PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano, che mira ad accelerare le migliori idee maturate nella scuola di Eni.

Cos’è Joule

Con corsi, web-serie, percorsi interattivi e di accelerazione, Joule è la scuola per l’impresa messa in piedi da Eni e si articola in due percorsi: lo Human Knowledge, suddiviso in Open, il percorso accessibile a tutti da remoto, e Blended, il percorso che prevede lezioni in presenza e a distanza. La mission di Joule è quella di formare e sostenere chi vuole fare impresa nel segno della sostenibilità, soprattutto in un momento così difficile per l’imprenditoria italiana. Eni, con la scuola Joule, vuole sviluppare e sostenere progetti a supporto dei processi di transizione energetica ed economia circolare, in linea con gli stessi obiettivi dell’azienda, proponendo percorsi di apprendimento che integrano esperienze imprenditoriali, competenze accademiche ed esperienze personali dei partecipanti. In questo senso, incentivare la crescita di startup innovative e sostenibili è, per Eni, una prerogativa da sostenere non solo in riferimento al settore energetico, ma anche a tutto ciò che ruota attorno ai temi del cambiamento climatico, dell’economia circolare e della decarbonizzazione.

Tra i valori che il programma di Eni porta avanti, ci sono, infatti, quelli di integrazione, crescita sostenibile e sviluppo di una leadership consapevole.

Il programma Open di Joule

Coloro che hanno partecipato al programma “Open” della scuola di Eni e che, quindi, possono accedere a Joule4Ideas, hanno avuto modo di sviluppare capacità imprenditoriali e processi di decision making attraverso una web-serie, “The Rising Star Hotel”. In questo divertente e didattico percorso, ci sono due protagonisti, Anna e Pietro, che vogliono trasformare in realtà la loro idea di impresa sostenibile. Ispirata alla storia vera di RiceHouse, la startup biellese che lavora sulla conversione degli scarti del riso in prodotti per la bioedilizia, i partecipanti, coinvolti in un’esperienza immersiva a 360 gradi, hanno dovuto far fronte a disparate situazioni, grazie alle quali hanno avuto modo di implementare le soft skills e le conoscenze nel campo dell’imprenditoria. Il fine ultimo del percorso è quello di sviluppare strumenti e competenze per fare crescere una startup nel segno della sostenibilità e dell’innovazione, con particolare attenzione al percorso di transizione energetica e al passaggio da un modello di sviluppo economico lineare ad uno circolare.

Come partecipare a Joule4Ideas

Le migliori idee messe in campo nel percorso Open della scuola di Eni hanno, dunque, la possibilità di accedere al Joule Selection Day di Joule4Ideas, previsto per il 30 aprile, durante il quale verrà assegnato ai più meritevoli almeno un percorso di incubazione Eni Joule erogato da PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano. La partecipazione, interamente gratuita, è rivolta a quelle iniziative maturate all’interno del percorso di Joule che siano in grado di proporre soluzioni innovative nell’ambito della sostenibilità, dell’economia circolare e della decarbonizzazione: i temi al centro della scuola di Eni. Le candidature resteranno aperte sino al primo aprile (a questo link ) e il requisito richiesto è quello di avere accumulato almeno 80 crediti del sistema Level Up nella piattaforma Joule Open. Level Up è un sistema di credits che consente di progredire nell’esperienza di apprendimento ed opportunità all’interno del percorso Human Knowledge Open. Funziona secondo una logica di progressione e accumulo credits che consentono di accedere ad approfondimenti su contenuti specifici, momenti live e laboratori.

I progetti candidati passeranno, successivamente, al vaglio di una commissione tecnica composta da professionisti impegnati in Eni Joule e PoliHub. Le modalità dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento finale del 30 aprile dipenderanno dalla situazione emergenziale e sanitaria. Pertanto, al momento, questo aspetto resta in fase di definizione.