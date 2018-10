A vincere il premio FoodForward rilasciato da Deloitte è stato il progetto Fleep con la sua proposta di circuiti microelettronici di plastica totalmente riciclabili. L’idea, come spiegato durante il pitch, guarda al packaging intelligente e utilizzerebbe la cosiddetta tecnologia stampabile. “In questi anni di collaborazione con Startcup Lombardia abbiamo imparato molto – ha commentato Gabriele Secol, Director di Deloitte Italia – ad esempio che non possiamo ricercare l’innovazione sempre al nostro interno, ma fare sistema con le istituzioni e con le università. Una competition come questa è una palestra dove allenarsi per il mercato”.

AI e intelligenza artificiale

I quattro premi “Startup 4.0” assegnati dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi sono andati, oltre ai già citati Isaac e Fleep, ai progetti Dirty Sensing e Complex Data: entrambi basati sull’intelligenza artificiale. Il primo sfrutta l’AI per offrire una soluzione di monitoraggio diffuso dell’acqua pubblica: dati e informazioni dai sensori installati in più punti della rete sono uno strumento in più per il controllo qualità e la riduzione dei costi di manutenzione. Complex Data opera invece nel settore medico, lavorando su dati che possono essere utili alla cosiddetta medicina personalizzata: la sua tecnologia verrebbe offerta gratuitamente agli ospedali.

I sei progetti vincitori della Startcup Lombardia accederanno ora alle fasi finali del 29 e 30 novembre a Verona, dove si assegnerà il Premio Nazionale dell’Innovazione organizzato da PNIcube. Intanto la sedicesima edizione di Startcup Lombardia è stata celebrata come un importante occasione di sviluppo per la Regione. “Bisogna continuare a creare un magnete che attragga in questi territori chiunque abbia un’idea – ha detto il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta – In Lombardia c’è il DNA degli imprenditori”. Ai lavori presso Palazzo Lombardia ha preso parte anche l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, chiudendo un percorso che ha visto la partecipazione di 84 startup. Le migliori della scorsa edizione, presenti alla finale di oggi, hanno dato i primi consigli ai nuovi vincitori: “Investite sul team”, “D’ora in poi sarete su un ottovolante: tenete la barra dritta”, “Mai scoraggiarsi”. Insomma, in bocca al lupo start(c)upper!