Torna il Festival Economia Come – l’impresa di Crescere. Startup, numeri, visioni, Europa

La seconda edizione

La seconda edizione del Festival “Economia Come: l’impresa di Crescere” si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma da venerdì 9 a domenica 11 novembre, e vuole avvicinare un pubblico il più possibile ampio ai temi economici, affrontando con particolare attenzione le questioni legate alla globalizzazione, all’innovazione e ai nuovi scenari di modelli di business e di organizzazione del lavoro. Grande attenzione sarà dedicata naturalmente anche quest’anno all’Italia. Protagonisti di Economia come saranno economisti italiani e stranieri, giornalisti economici, operatori del mondo dell’impresa. Tutti affronteranno temi cruciali per l’oggi: dagli effetti dell’intelligenza artificiale al reddito di cittadinanza, dalla sostenibilità del nostro sistema sanitario al futuro dell’euro.

Le startup dell’economia circolare

Ad aprire la kermesse, venerdì, sarà Riccardo Luna con “Le startup dell’economia circolare”. L’economia circolare è un sistema economico basato sul riutilizzo dei materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi o scarti inquinanti. Il discorso vale sia per prodotti biologici in grado di essere reintegrati nella biosfera, sia per quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera e inquinare il pianeta. Parteciperanno all’incontro alcuni dei più originali e innovativi imprenditori del settore. Con l’accompagnamento musicale della Gaudats Junk Band, un gruppo di musicisti che suona solo strumenti riciclati: chitarre, tubofoni, sassofoni e batterie costruiti con materiali destinati ai rifiuti.

Campus Impresa… e Workcafè

Si chiama Campus Impresa lo spazio realizzato da Invitalia in occasione della seconda edizione di Economia Come. L’area è divisa in zone tematiche (exhibition, help desk impresa; Work Cafè) che raccontano l’avventura di fare impresa, attraverso un percorso indicato da un apposito yellow carpet che guida i visitatori dall’ingresso dell’Auditorium fino agli spazi espositivi di Campus Impresa.

E’ possibile prenotarsi online e presso lo spazio Campus Impresa durante i giorni del Festival, al Workcafè (in calendario il 10 novembre) con gli esperti di Invitalia per comprendere come iniziare a trasformare le idee innovative in impresa.

Il Workcafè ha, infatti, l’obiettivo di mettere a confronto gli esperti dell’Agenzia con gli aspiranti imprenditori, in un format molto informale e fuori dagli schemi che evoca l’atmosfera del bar. Destinato alle startup innovative ma anche a chi, più in generale, vuole mettersi in proprio.

Help Desk per i visitatori

Nei tre giorni di Economia Come a disposizione del visitatori, nello spazio Campus Impresa, saranno presenti anche due Help Desk su Crea la tua impresa, a disposizione dei visitatori per iniziare a scoprire come finanziare con le agevolazioni di Invitalia la propria idea imprenditoriale e trasformarla in progetto di business, e Come rafforzare la tua impresa, dedicato agli investimenti di più ampie dimensioni e alle aziende che lavorano e producono all’interno delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Nello studio 2 dell’Auditrium, i business analyst dell’Agenzia presenteranno i 5 principali incentivi sulla creazione e lo sviluppo d’impresa: Smart&Start Italia, SELFIEmployment, Nuove Imprese a Tasso Zero, Cultura Crea e Resto al Sud.

Info e biglietti