Startup, come ci si regola con i rapporti di lavoro e previdenziali?

La nascita e la crescita di una startup sono strettamente correlate con le risorse umane che vi concorrono. Una buona idea è importante ma non basta, bisogna saperla realizzare, come recita il mantra in voga nel mondo dei giovani imprenditori e degli investitori:

“It’s not the idea, it’s the execution”

Per una buona ‘execution’ la definizione e gestione del team delle risorse umane è di fondamentale importanza, tant’è che la valutazione del team da parte degli investitori professionali è spesso l’elemento determinante per la scelta dell’investimento.