Coronacrisis, Lombardia: “3 miliardi in 3 anni per la ricostruzione”

Il “piano Marshall” di Regione Lombardia

“È il piano Marshall messo a punto dalla Regione Lombardia, spalmato tra quest’anno e il 2022”. Lo ha salutato così la giunta, citando lo storico piano per la ricostruzione in Europa nel secondo dopoguerra. Sarà un progetto che prevederà in totale l’erogazione di “tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la regione, di cui 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili”.

Per Regione Lombardia un “investimento senza precedenti e che punta a far lavorare le aziende dopo l’emergenza innescata dal Covid19”. Già divulgati alcuni dati suddivisi per le singole province, relativi a opere cantierabili entro il 31 ottobre.