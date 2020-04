Coronavirus, il calendario dei contagi zero regione per regione

Quando si arriverà alla fatidica definizione contagi zero? Difficile dirlo perché il Coronavirus si è diffuso in maniera assai difforme a seconda del territorio, con alcune regioni che faticano a uscire dall’emergenza e sono tutt’ora in controtendenza e altre che non sono mai state interessate, se non di striscio, dal passaggio dell’epidemia. Ha provato però a stilare un calendario l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio. Più che un calendario, una “mappa”, dato che tra le varie regioni lo scarto temporale è molto ampio.

Il calendario dei contagi zero

Secondo gli esperti, le prime regioni a non contare più contagi e quindi a decretare la fine della virulenza, potrebbero essere già domani Basilicata e Umbria; il Lazio dovrà probabilmente attendere “almeno il 12 maggio”; Veneto e Piemonte, tra le più colpite, potranno tirare un sospiro di sollievo soltanto tra un mese, il 21 maggio. Comunque prima di Lombardia ed Emilia Romagna che rischiano di attendere parecchio prima di vedere la scritta contagi zero nei report della Protezione civile, almeno fino alla fine di maggio.