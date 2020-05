Covid-19 | In Liguria si andrà al mare con i braccialetti elettronici?

Ma non si parla solo di braccialetti elettronici. Toti è tra i presidenti più vivaci nel manifestare dissenso nei confronti dell’attendismo del Governo sulle riaperture, questo nonostante in Liguria la curva dei contagi non abbia ancora dimostrato il decremento sperato. Ieri aveva dichiarato: «Domani abbiamo una importante conferenza dei governatori delle Regioni e poi ci sarà la conferenza Stato-Regioni. È opinione di tutti che non si possa più aspettare oltre. È opinione della maggior parte dei governatori che occorra stabilire dei piani di riapertura Regione per Regione. Al Governo chiederemo domani di modificare il Dpcm in vigore per consentire alle singole regioni di presentare dei piani di riapertura già dalla prossima settimana».