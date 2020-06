L'obbligo di mascherina? Può salvare il 5% del PIL degli USA - Startupitalia

Sull’obbligo di mascherina è già stato detto e scritto tutto e il suo contrario. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato più volte idee in merito, ritenendo questi dispositivi in un primo tempo inutili quindi essenziali per rallentare la corsa della pandemia di Coronavirus.

Il Giappone, nonostante il recente focolaio, ha dimostrato che distanziamento sociale e obbligo di mascherina da soli sono bastati a evitare il lock down. In Italia è stato accettato di buon grado, negli USA non è stato possibile procedere a livello federale, dato che Donald Trump è il primo a non amare le mascherine (come è noto preferisce metodi meno convenzionali come il disinfettante per endovena o le lampade per uccidere il Covid-19…) e ora la situazione è fuori controllo. Tanto che gli analisti suggeriscono di imporre le mascherine se non per salvare vite umane almeno per salvaguardare il PIL degli States. Un argomento al quale l’attuale inquilino della Casa Bianca potrebbe essere molto più sensibile.

I benefici economici dell’obbligo di mascherina

Goldman Sachs in uno studio ha valutato il legame fra l’obbligo di mascherina e i risultati economici. “ Abbiamo scoperto che l’uso è associato a risultati significativamente migliori”, ha spiegato Jan Hatzius, capo economista di Goldman. La mascherina obbligatoria ridurrebbe il tasso di crescita giornaliero di casi fra lo 0,1% e lo 0,6%. “I calcoli implicano che l’obbligo di mascherina potrebbe sostituire i lockdown che sottrarrebbero circa il 5% del prodotto interno lordo” statunitense, si legge nel report.