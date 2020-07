Assobiotec, 30 esperti a confronto per far crescere il settore. Salatino (MUR): “Puntiamo sull’economia della conoscenza” - Startupitalia

Professore, entriamo nel dettaglio: quali sono questi ‘fondamentali’?

“Innanzitutto, è necessario stimolare e garantire un accesso più generalizzato alla formazione terziaria, ovvero qualunque tipo di formazione post secondaria: dalle lauree triennali a quelle magistrali, dai master post-universitari ai dottorati di ricerca. L’accesso a questi titoli di studio è molto limitato, perfino rispetto a Paesi che non hanno il nostro stesso standing di sviluppo scientifico e tecnologico. Il sistema, nella sua globalità, deve far capire ai più giovani il significato e il valore della cultura, come strumento di emancipazione e di cittadinanza attiva, ma anche come mezzo di affermazione professionale e personale. Un altro ‘fondamentale’ è l’interdisciplinarietà: in ambito accademico, bisogna superare l’eccessiva parcellizzazione disciplinare. Oggi i grandi salti di qualità si realizzano quando si connettono tra di loro ambiti molto diversi: penso, ad esempio, proprio alle biotecnologie che sono entrate in maniera pervasiva in diversi settori, diventando motore dell’innovazione nelle scienze della vita e nella bioeconomia. Non solo. Il concetto di interdisciplinarietà ha una doppia valenza, con una declinazione anche in ambito industriale: è altrettanto importante promuovere simbiosi industriali e integrazioni tra filiere e vocazioni imprenditoriali, contribuendo a generare una maggiore consapevolezza reciproca nel sistema produttivo”.

Nella puntata speciale di StartupItalia Live “Alleanze di valore: insieme si vince”, dove sono stati condivisi i principali messaggi emersi dal primo tavolo di lavoro, Lei ha insistito molto anche sul nodo della burocrazia.

“Sì, è un problema molto sentito dal MUR, perché le università competono tra di loro nell’assicurare elevati livelli qualitativi, ma soprattutto il sistema dell’università italiana compete con i sistemi dell’alta formazione e della ricerca di altri Paesi, e risulta molto difficile competere se corriamo con un peso che ci trasciniamo dietro, come quello rappresentato dai vincoli della burocrazia. Questo riguarda anche la nostra capacità di essere a fianco del sistema produttivo con la dovuta tempestività. Bisogna trovare dei nuovi equilibri che ci consentano di operare in maniera non così penalizzante, cercando di aderire il più possibile a quelli che sono i principi condivisi a livello comunitario, senza volerli irrigidire nell’applicazione a livello nazionale. Sono convinto che se riusciremo a essere più snelli e, quindi, più veloci sotto il profilo amministrativo e gestionale, riusciremo a stimolare anche maggiore interesse del mondo finanziario verso il nostro Paese, superando la difficoltà di essere attrattivi per il venture capital e per gli investitori stranieri. Risolte queste criticità primarie, ne verranno meno molte altre”.

Professore, nel corso di questa pandemia stanno emergendo degli esempi virtuosi di collaborazione tra settore pubblico e privato. Tuttavia, il rischio è che rimangano limitati a situazioni di emergenza e crisi. Il MUR sta pensando di rendere questa collaborazione in qualche modo sistematica?

“È sicuramente una delle nostre principali priorità. Per chi fa impresa, il time-to-market si accorcia sempre di più, mentre il sistema dell’università e della ricerca pubblica agisce con tempi più dilatati, non solo a causa della pesantezza del contesto gestionale – amministrativo, ma anche per un certo sottodimensionamento in termini di risorse economiche e umane. Ma questo non è l’unico aspetto da considerare”.