Nuovo Dpcm, l’Italia è in coprifuoco. Conte: “Bisogna fare presto”

Da qui la resistenza, nel governo, manifestata da diversi esponenti, a iniziare da quella del premier, nel voler adottare misure particolarmente dure e aggressive come invece chiede da oltre una settimana il titolare del dicastero alla Salute, Roberto Speranza: si rischierebbe solo di affossare intere categorie economiche. Questo non vuole dire che non saranno prese: semplicemente sono rimandate di qualche giorno, nel caso in cui la situazione peggiorasse ancora. A tutto questo si aggiungono poi le richieste delle Regioni, alcune che spingono per interventi più duri, altre vorrebbero misure più leggere, tutte concordi però nel chiedere al governo orari flessibili di ingresso per gli alunni delle scuole e più soldi per il trasporto pubblico privato.

Si segue il modello lombardo

Per questo il Dpcm ricalca essenzialmente il coprifuoco messo a punto in Lombardia dopo l’incontro tra il presidente di Regione, Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Beppe Sala: ristoranti chiusi alle 24, bar e locali dalle 18 con consumo solo al tavolo o si serra a quell’ora.