Imprenditoria, makers, venture capital: Innois lancia iniziative digitali

Reshoring e southworking, perché lavorare in Sardegna

Cambiano gli spazi e i luoghi di lavoro e, se fino a qualche tempo fa sembrava impensabile poter gestire il proprio lavoro indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, oggi lo smartworking sta entrando sempre più spesso nel quotidiano. In tempi di convivenza con il virus che ha drasticamente cambiato il nostro modo di vivere e di lavorare, il reshoring e il southworking sono tra i temi più discussi. Ma cosa si intende esattamente per “reshoring”? Il termine sta ad indicare il rientro nella terra di origine da parte di aziende che in precedenza avevano delocalizzato le proprie sedi. Una sorta di “controesodo” rispetto a quanto accadeva sino a poco più di sei mesi fa. Una tendenza che, oggi, interessa in particolar modo aziende e lavoratori provenienti dal Sud Italia: territorio che ha vissuto, e sta vivendo in questi mesi di pandemia, un ripopolamento.

Il rapporto qualità della vita/costi al Sud Italia è decisamente migliore che al Nord. E per molti smartworkers tornare a “casa”, dalle proprie famiglie che non vedevano da tempo, è stato un grande piacere e una nuova prospettiva per riconsiderare lavoro e spazi, che perdono quasi la loro fisicità. È proprio questo quello che viene definito il fenomeno del “southworking”: il ripopolamento del Sud Italia che, grazie allo smartworking, sta assistendo ad un “rientro dei cervelli”. Una grande occasione per lo sviluppo di un territorio ad altissimo potenziale che negli ultimi decenni ha indubbiamente sofferto l’esilio di grandi menti e grandi aziende.

Ma cerchiamo di capire: “Perchè le imprese dovrebbero trasferirsi in Sardegna?”

“La Sardegna, in questo scenario, rappresenta sicuramente un territorio particolarmente recettivo per l’innovazione: avanguardia di internet fin dai primi anni ‘90, vanta caratteristiche uniche e irriproducibili, a partire dalla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, che ne fanno un hub perfetto e a 2 ore di aereo da tutte le capitali europee, spesso tramite vettori ​low cost – spiega Carlo Mannoni, direttore generale della Fondazione di Sardegna – Grazie a una forte spinta innovativa in termini finanziari provenienti dal settore pubblico e alla presenza degli atenei di Cagliari e Sassari nella top 10 delle università italiane, secondo il CENSIS il contesto è maturo per prepararsi ad accogliere talenti e imprese innovative”.

Un fenomeno, quello del southworking, che è divenuto oggetto di studio da parte del team del progetto di Global Shapers Palermo Hub, che ne coglie vantaggi e svantaggi.