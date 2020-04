Covid 19, gli altri bonus alle partite IVA: il sostegno dalle Regioni

In queste ore stanno arrivando i bonifici del bonus da 600 euro ai liberi professionisti e partite IVA. La somma è stata stabilita del decreto Cura Italia approvato nelle scorse settimane dal Governo Conte. Ma per sostenere i lavoratori autonomi anche le Regioni si stanno muovendo con somme aggiuntive, nel tentativo di venire incontro alle esigenze di chi non può più lavorare o ha ridotto di molto il proprio fatturato. Una prima lista è stata stilata da Italia Oggi, ma tutte le Giunte sarebbero già all’opera per coprire tutti i fronti dell’occupazione. Proprio ieri i dati del FMI hanno mostrato gli scenari futuri, con la previsione di una recessione senza precedenti per l’Italia.