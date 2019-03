Perché applicare il Design Thinking al Content Marketing?

Questo significa che, nel vostro piano di Content Marketing, il focus va sui clienti, ovvero su chi sono e cosa vogliono. Ora: siamo tutti d’accordo che è l’esperienza del cliente ciò su cui dobbiamo concentrarci. Il problema è che spesso (troppo spesso!) nel comunicare con loro ci facciamo guidare da istinti di pancia o da quello che abbiamo già testato in passato. Ma non è detto che quello che ha funzionato una volta sia sempre efficace.

Al giorno d’oggi, in un mercato one-to-one, è difficile conoscere le specificità di ogni singolo utente. Senza una strategia data-driven ti ci puoi avvicinare, ma non sai con certezza come andrà a finire. Restando in tema pulp fiction: ogni volta che un uomo di Marketing da “secondo me” incontra un uomo di Marketing con i dati, l’uomo di Marketing da “secondo me” è un uomo morto.

Design Thinking&Content Intelligence: gli step

1) Empathize

È la fase iniziale in cui l’azienda deve condurre delle ricerche per sviluppare una conoscenza completa degli utenti a cui si rivolge, cercando di comprendere cosa dicono, cosa fanno, cosa pensano e cosa provano. Si cerca quindi di ottenere una “carta d’identità” dei propri utenti e le metodologie impiegate solitamente sono user research, focus group, interviste, osservazioni dirette, studio di archetipi, empathy map etc. Possiamo dire, però, che non sempre bastano: anche a domandarglielo, un utente a volte non ha ben chiaro quali siano i suoi bisogni e quali le soluzioni attese dal brand.

In questo senso gli algoritmi di Machine Learning sono fondamentali perché, applicati ai contenuti, aiutano a comprendere le decisioni chiave dell’utente e catturano le variabili e le metriche che saranno i migliori predittori di tali decisioni. Questa strategia si chiama Content Intelligence (CI) e ha un duplice scopo: da un lato classifica tutti i contenuti aziendali tramite metadati, dall’altro associa queste etichette descrittive al profilo degli utenti, anche anonimi, che hanno “consumato” questi contenuti. In questo modo è facile conoscere in tempo reale a cosa sono interessati.

2) Define

In questa fase si mettono insieme tutti i dati sui propri utenti, in modo da analizzarli e capire al meglio quali sono le esigenze manifestate. Gli insight raccolti dalla Content Intelligence vanno a completare il profilo già a disposizione sul CRM o l’ID nel caso degli anonimi: con questa dashboard è possibile sapere quali sono gli argomenti e i formati editoriali più performanti per ciascuno di loro.